L’anno sta per concludersi eppure Harry Styles sembra non volersi fermare e dopo l’uscita del primo singolo “Lights Up” e l’annuncio dell’uscita del secondo album “Fine Line” ha voluto deliziare i suoi fan nella giornata della gentilezza con un’ulteriore notizia.

Si intitola “Love On Tour” il tour che lo vedrà protagonista nel 2020 e che lo porterà in giro per il mondo. Avrà inizio il 15 Aprile a Birmingham, in Gran Bretagna, e continuerà con la lega inglese prima di spostarsi in Europa.

Farà tappa anche in Italia: sarà possibile assistere a due concerti di Harry Styles il 15 Maggio a Torino e il 16 Maggio a Bologna.

I biglietti saranno in vendita QUI a partire dal prossimo venerdì, 22 Novembre. Ad aprire i concerti italiani sarà l’artista emergente americana King Princess.

Rilasciato anche un trailer ufficiale che ripercorre alcuni momenti dello scorso tour, insieme ad alcune riprese inedite dal backstage. Di sottofondo, oltre alla sua hit Kiwi –presente nell’album di debutto– un brano inedito che potrebbe potenzialmente essere una delle tracce del nuovo album.

Trailer di Love On Tour 2020

“Fine Line” uscirà il prossimo 13 Dicembre, data in cui il cantante inglese salirà sul palco del Forum di Los Angeles per un concerto speciale con il quale presenterà al pubblico per la prima volta i nuovi brani.

Per ora è stato rilasciato un unico singolo, “Lights Up”, del quale avremo la prima esibizione live questo weekend quando Harry presenterà una puntata del programma americano Saturday Night Live, nella quale sarà eccezionalmente anche l’ospite musicale.

Avrà altre sorprese in serbo per il suo pubblico entro la fine dell’anno? Chi può dirlo. Nel frattempo i suoi fan, in attesa di ascoltare il nuovo album, potranno avere la certezza di rivederlo sul palco nel 2020.