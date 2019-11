Il 2020 sarà un anno importante per Ligabue che festeggerà 30 anni dall’uscita del suo primo album omonimo e 15 anni dalla prima volta in cui è salito sul palco di Campovolo.

Due tappe così non possono non essere festeggiate come si deve: il cantante ha annunciato un concerto speciale per il 12 Settembre 2020. Dove? A Campovolo, ovviamente.

Non sarà pero’ lo stesso spazio al quale siamo abituati, proprio Ligabue inaugurerà infatti una nuova area chiamata RCF Arena Reggio Emilia.

Un comunicato ufficiale ha annunciato la sua partecipazione:

“Sarà Ligabue, il 12 Settembre 2020, a inaugurare la RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia, festeggiando 30 anni di straordinaria carriera, in un spazio unico al mondo per caratteristiche tecniche, impatto ambientale, visibilità, acustica e capienza, con pendenza e audio ottimali per far vedere e ascoltare un grande evento musicale a 100.000 persone”.

Un evento unico che i fan del cantante non potranno perdersi. All’interno dell’area sarà possibile ripercorrere la sua storia attraverso le immagini proiettate nella zona multimediale.

Per chiunque fosse interessato all’acquisto dei biglietti potrete trovarli QUI.

Ligabue ha voluto annunciare l’evento attraverso un video in cui lo si vede proprio nel posto che ha segnato alcuni tra i momenti più memorabili della sua carriera.

“Riconoscerete questo posto, è Campovolo ed è per forza qui che festeggeremo 30 anni di carriera, il posto delle nostre feste e delle nostre ricorrenze. Cercheremo di ‘comprimere’ questi 30 anni di carriera in una serata sola, non sarà semplicissimo ma faremo del nostro meglio. Ma soprattutto cercheremo di festeggiare assieme a tutti quelli che ci sono stati in questi 30 anni, tutte le band e i musicisti che sono state insieme a me. Avremo il piacere, l’onore e il privilegio di inaugurare questa arena. Sarà un posto veramente speciale dove fare e assistere ai concerti” Ligabue annuncia il Concerto a Campovolo

Una serata all’insegna della musica, delle sue canzoni più rinomate, quelle da urlare al cielo, fino alle più recenti.

L’appuntamento è per il 12 Settembre 2020, per festeggiare insieme “30 anni in un giorno”.