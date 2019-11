Le prime immagini di Selena; trailer, trama e cast

Netflix ci ha regalato una prima occhiata alla star di The Walking Dead Christian Serratos, mentre veste i panni della famosa cantante latina Selena Quintanilla Perez nella serie tv Selena.

La serie di sei episodi seguirà l’ascesa al successo di Selena, tra importanti scelte che cambiano radicalmente la vita di lei e della sua famiglia, e la difficile vita nel mondo della musica.

Il cast di Selena

Oltre a confermare ufficialmente Serratos nel ruolo principale, Netflix ha annunciato altri membri chiave del cast, tra cui Richard Chavira (Desperate Housewives), come il padre di Selena, Abraham; Gabriel Chavarria nei panni del fratello maggiore di Selena e produttore musicale della band; Noemi Gonzalez nei panni di Suzette, sorella di Selena e migliore amica; e Seidy Lopez nel ruolo di Marcella, la madre di Selena. Madison Taylor Baez invece interpreterà una versione più giovane di Selena.

Ecco quanto dichiarato da Dávila, presidente e co-fondatrice di Campanario Spettacolo

“Selena è una figura ispiratrice che trascende le generazioni. A Campanario, abbiamo sempre saputo che era fondamentale per questa serie trovare attori con il giusto mix di talento, carisma e passione per onorare l’eredità di Selena e la storia della sua famiglia La nostra direttrice del casting Carla Hool e il suo team hanno trovato un cast straordinario per rappresentare la famiglia Quintanilla e siamo sicuri che i fan di tutto il mondo saranno ancora una volta catturati dall’incredibile vita di Selena”.

Il trailer di Selena la Serie

Una prima versione del trailer ci mostra la Serratos nel ruolo di Selena (potete vedere il video in cima all’articolo). All’inizio vengono mostrate alcune pagine di sceneggiatura e poi ci si sposta su un palco dove Selena sta per esibirsi come cantante.

Sebbene non sia stata annunciata una data di uscita ufficiale, è probabile che la serie di Selena arrivi su Netflix nel 2020.