Il trailer di Sonic mostra la nuova versione del personaggio dopo le critiche mosse dai fan

La Paramount ha rivelato l’aspetto definitivo di Sonic the Hedgehog nel nuovo trailer del film live-action.

Il primo progetto del personaggio di Sonic è stato accolto con un tale malcontento da parte dei fan che il film è stato ritardato. Le critiche mosse dagli spettatori erano tutte per il look di Sonic, troppo realistico e con forti connotazioni antropomorfe per alcuni e quindi poco vicino a quello che siamo abituati a vedere.

Ad ogni modo il ritardo e l’attesa hanno dato i loro frutti in quanto il nuovo Sonic un design molto più bello per il simpatico porcospino.

Il nuovo aspetto di Sonic

Il nuovo aspetto di Sonic è più in linea con ciò che i fan si aspettavano, e più vicino al design del gioco. Le caratteristiche realistiche che hanno terrorizzato i fan con la prima versione, ora sono totalmente scomparse.

Ecco infatti come appare il nuovo Sonic e il confronto con la versione precedente.

La trama di Sonic

Sonic the Hedgehog segue le avventure di Sonic (doppiato nella versione originale da Ben Schwartz) mentre si unisce al suo migliore amico umano Tom (James Marsden) per fermare i piani malvagi del dottor Robotnik (Jim Carrey)

Proprio la star del film, Jim Carrey, non era così convinta del fatto che i fan siano stati in grado di esprimere la propria opinione della prima versione del film fino a spingere la produzione a farne una seconda

Non so esattamente cosa provo quando il pubblico partecipa alla creazione del film- ha detto -A volte scopri che la coscienza collettiva decide che vuole qualcosa e poi quando lo ottiene, dice” OK, non lo voglio più”.

E tu cosa pensi al riguardo? Sei d’accordo con il cambio di aspetto di Sonic o lo preferivi nella prima versione?