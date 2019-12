Lo scorso mese ha inaugurato una nuova era rilasciando il primo singolo ufficiale “Don’t Start Now”, presente in quello che sarà il suo secondo album.

Dua Lipa, dopo l’incredibile successo del suo progetto di debutto, si è ritrovata ad affrontare la sfida più grande contro le inevitabili alte aspettative che ne sono seguite. Nonostante la pressione la cantante aveva dichiarato di aver raggiunto un grado di conoscenza della propria persona e delle proprie doti artistiche sicuramente superiore a quello che aveva nel 2017.

E proprio per questo non ha avuto paura di sperimentare e giocare con nuovi sound, lasciando tutti piacevolmente sorpresi.

Il secondo singolo è il brano che dà il titolo all’album, “Future Nostalgia”, la cui data di uscita è ancora ignota.

Dua l’ha descritta come una canzone “divertente e leggera”, con la quale lei e i due co-scrittori Jeff Bhasker e Clarence Coffee Jr hanno deciso di “non prendersi troppo seriamente”. Nel brano la cantante si descrive come una ragazza forte e sicura di sé, “lo so che non sei abituato a una donna alpha” canta.

“So che sta morendo mentre provi a capirmi

Il mio nome è sulla punta della tua lingua, continua a far correre la tua bocca

Tu vuoi la ricetta, ma non riesci a sostenere il mio sound

Il mio sound, il mio sound”

Photo by DAN HIMBRECHTS/EPA-EFE/Shutterstock

E a proposito di sound, “Future Nostalgia” è la prova di come la cantante abbia voluto sperimentare e realizzare qualcosa di diverso da quello a cui ci ha abituati ad ascoltare in passato ma allo stesso tempo senza distanziarsi troppo dal suono pop.

Parlando di ciò che l’ha ispirata maggiormente durante la creazione di questo nuovo album e del processo di transizione tra quello di debutto e questo secondo lavoro ha dichiarato:

“Volevo uscire dalla mia comfort zone e sfidare me stessa […] Sono stata ispirata da moltissimi artisti: da Gwen Stefani a Madonna. Ho speso moltissimo tempo in giro con la mia band durante il tour e volevo che Future Nostalgia avesse molti più elementi live ma mixati insieme alla produzione elettronica moderna. Il mio sound è naturalmente maturato, è cresciuto con me, ma volevo comunque mantenere la stessa sensibilità pop del primo disco”

La data di uscita dell’album è ancora sconosciuta, ma quello che sappiamo è che Dua Lipa sarà in tour nel 2020 e farà tappa anche in Italia. I biglietti per la data al Mediolanum Forum sono disponibili QUI.

Per ora possiamo goderci il secondo singolo “Future Nostalgia”, fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Future Nostalgia di Dua Lipa

[Intro]

Futuro

(Nostalgia del futuro)

(Nostalgia del futuro)

(Nostalgia del futuro

[Verso 1]

Tu vuoi una canzone senza tempo, io voglio cambiare il gioco

Come l’architettura moderna, John Lautner sta arrivando da te

Lo so che ti piace questo ritmo perchè Jeff sta facendo quella dannata cosa

Vuoi alzare il volume, Future Nostalgia è il nome

[Ritornello]

Lo so che stai morendo mentre provi a capirmi

Il mio nome è sulla punta della tua lingua, continua a far correre la tua bocca

Tu vuoi la ricetta ma non riesci a sostenere il mio sound

Il mio sound, il mio sound

[Post-Ritornello]

Non importa cosa fai, lo otterrò senza di te (Hey, hey)

So che non sei abituato a una donna alpha (In nessun modo, in nessun modo)

Non importa cosa fai, lo otterrò senza di te (Hey, hey)

So che non sei abituato a una donna alpha (In nessun modo, in nessun modo)

[Verso 2]

Non puoi essere un Rolling Stone se vivi in una casa di vetro

Continua a parlare in quel modo, un giorno, schizzerai fuori

Non puoi essere infastidito se sono qui a mostrare la mia faccia

Ora sembra che tu ne voglia uno, lascia che ti dia un assaggio

[Ritornello]

Lo so che stai morendo mentre provi a capirmi

Il mio nome è sulla punta della tua lingua, continua a far correre la tua bocca

Tu vuoi la ricetta ma non riesci a sostenere il mio sound

Il mio sound, il mio sound

[Post-Ritornello]

Non importa cosa fai, lo otterrò senza di te (Hey, hey)

So che non sei abituato a una donna alpha (In nessun modo, in nessun modo)

Non importa cosa fai, lo otterrò senza di te (Hey, hey)

So che non sei abituato a una donna alpha (In nessun modo, in nessun modo)

[Bridge]

Non puoi farcela se non sei fatto per questo

Non puoi farcela se non sei fatto per questo

Non ti posso formare se non sei tosto abbastanza

Non posso insegnare a un uomo come indossare i pantaloni

[Ritornello]

Lo so che stai morendo mentre provi a capirmi

Il mio nome è sulla punta della tua lingua, continua a far correre la tua bocca

Tu vuoi la ricetta ma non riesci a sostenere il mio sound

Il mio sound, il mio sound

Lo so che stai morendo mentre provi a capirmi

Il mio nome è sulla punta della tua lingua, continua a far correre la tua bocca

Tu vuoi la ricetta ma non riesci a sostenere il mio sound

Il mio sound, il mio sound

[Outro]

(Nostalgia del futuro)

(Nostalgia del futuro)

(Nostalgia del futuro)

Il mio sound, il mio sound, il mio sound

(Nostalgia del futuro)

Testo di Future Nostalgia di Dua Lipa

[Intro]

Future

(Future nostalgia)

(Future nostalgia)

(Future nostalgia)

[Verse 1]

You want a timeless song, I wanna change the game

Like modern architecture, John Lautner coming your way

I know you like this beat ’cause Jeff’s been doin’ the damn thing

You wanna turn it up loud, Future Nostalgia is the name

[Chorus]

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound

[Post-Chorus]

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)

I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)

I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)

[Verse 2]

Can’t be a rolling stone if you live in a glass house

You keep on talking that talk, one day, you’re gonna blast out

You can’t be bitter if I’m out here showing my face

You want one now looks like, let me give you a taste

[Chorus]

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound

[Post-Chorus]

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)

I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)

I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)

[Bridge]

You can’t get with this if you ain’t built for this

You can’t get with this if you ain’t built for this

I can’t build you up if you ain’t tough enough

I can’t teach a man how to wear his pants

[Chorus]

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound

[Outro]

(Future nostalgia)

(Future nostalgia)

(Future nostalgia)

My sound, my sound, my sound

(Future nostalgia)