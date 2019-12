Il nuovo album “High Road” arriverà nel 2020 ma Kesha ha voluto concludere l’anno rilasciando un ulteriore brano tratto dal suo ultimo progetto, dopo averci già dato un assaggio con “Raising Hell” e “My Own Dance”.

Il nuovo singolo si intitola “Resentment” e trova la collaborazione con Brian Wilsonm, Sturgill Simpson e Wrabel. Un brano che esprime il risentimento provato verso la persona amata che l’ha lasciata a pezzi.

“Non ti odio, tesoro, è peggio di così

Perchè mi ferisci e non reagisco

Ho fatto crescere questa cosa per mesi

Oh, il risentimento” Estratto dal testo di Resentment di Kesha

A proposito di questo sentimento la cantante ha spiegato come per lei sia “un’emozione potente e distruttiva, forse anche più dell’odio o della rabbia”.

Kesha si è anche presa del tempo per raccontare come la collaborazione con Brian Wilsonm sia stato uno dei momenti più importanti per lei, essendo uno dei suoi idoli musicali, e che l’aggiunta di Simpson e Wrabel abbia reso il tutto ancora più entusiasmante.

“Questa traccia per me è più un sogno che semplicemente un’altra canzone”

La cantante ha rilasciato anche il video ufficiale che rappresenta in pieno quanto volesse descrivere attraverso il testo. È lei l’unica protagonista, mentre si riprende con una telecamera all’interno della sua stanza, abbandonata al sentimento che sta provando in quell’istante.

Dalla sua intepretazione si riconosce la tristezza, la rabbia, il dolore, la riflessione nei confronti della persona che le ha fatto del male e per la quale prova rancore.

“Resentment” farà parte dell’album “High Road” in uscita il prossimo anno.

Dateci un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Resentment di Kesha

[Verso 1]

Mi sono sentita amata, tesoro, mi sono sentita usata

Nessuno mi fa sentire nel modo in cui mi fai sentire tu

E a volte io, a volte io, a volte io non riesco proprio a sopportarlo

Non è quella l’unica cosa che ci caratterizza?

Continuo a pensare che tu potresti essere quello giusto

Ma tu mi hai sempre, sempre, sempre data per scontata

[Pre-Ritornello]

Ho qualcosa che devo tirare fuori dal petto

Sono rimasta sveglia mentre tu dormivi nel mio letto

[Ritornello]

Non ti odio, tesoro, è peggio di così

Perchè mi ferisci e non reagisco

Ho fatto crescere questa cosa per mesi

Oh, il risentimento



[Verso 2]

Ti conosco meglio di quanto tu conosca te stesso

E c’è una parte di te che tu non aiuterai

Tu dici che non puoi farcela, ma fallo, fallo solo per il mio bene

È un peccato sapere che potrebbe stare davvero bene

Che potresti trattarmi meglio se solo lo volessi

E se non puoi farlo per il mio bene, allora fallo per il nostro

[Ritornello]

Non ti odio, tesoro, è peggio di così

Perchè mi ferisci e non reagisco

Ho fatto crescere questa cosa per mesi

Oh, il risentimento

[Bridge]

Non so come andarmene nè come rimanere

Quindi sto parlando con degli estranei

Perchè non posso più parlare con te in quel modo

Ti ho deluso? Perchè tu mi hai delusa

Ma tu non mi diresti mai che ti ho deluso

Ma tu lo hai fatto, mi hai lasciata andare

[Ritornello]

Non ti odio, tesoro, è peggio di così

Perchè mi ferisci e non reagisco

Ho fatto crescere questa cosa per mesi

Oh, il risentimento

Testo di Resentment di Kesha

[Verse 1]

I feel loved, darling, I feel used

Nobody makes me feel the way that you do

And sometimes I, sometimes I, sometimes I just can’t stand it

Isn’t that just the thing about us?

I’m still thinking you could be the one

But you’re always, you’re always, you’re always taking me for granted

[Pre-Chorus]

I got something I gotta get off of my chest

I’ve been staying up while you’re sleeping in my bed

[Chorus]

I don’t hate you, babe, it’s worse than that

‘Cause you hurt me and I don’t react

I’ve been building up this thing for months

Oh, resentment

[Verse 2]

I know you better than you know yourself

And there’s a part of you that you won’t help

You say you can’t do it, just do it, just do it for my sake

It’s a shame knowing we could be good

That you could treat me better if you really wanted to

And if you can’t do it for my sake, then do it for our sake

[Chorus]

I don’t hate you, babe, it’s worse than that

‘Cause you hurt me and I don’t react

I’ve been building up this thing for months

Oh, resentment

[Bridge]

Don’t know how to leave or how to stay

So I’ve been talking to strangers

‘Cause I can’t talk to you anymore that way

Did I let you down? ‘Cause you let me down

But you would never say that I let you down

But you let me down, you let me down

[Chorus]

But I don’t hate you, babe, it’s worse than that

‘Cause you hurt me and I’m more than sad

I’ve been building up this thing for months

Oh, resentment