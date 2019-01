Il nuovo disco di Ariana Grande è tra i più attesi del 2019.

In attesa del nuovo singolo 7 Rings, che sarà rilasciato il 18 Gennaio, sorgono nuovi rumors sul quinto disco di Ariana Grande atteso nel 2019.

Secondo varie fonti, il nuovo singolo sarà ancora più esplosivo di “Sweetener”.

Tra i pezzi ci sarà “Break Up With Your Girlfriend”, che riprenderà con un sample un pezzo degli NSync “It Makes Me Ill“, dal celeberrimo album multi platinum della band “No Strings Attached”. Una produzione firmata da Kevin Briggs insieme a Max Martin.

Un altro brano invece dovrebbe riperscare glorie della musica Black degli anni 60. Si chiama “Fake Smile”, e samplerà a quanto pare“After Laughter” di Wendy Rene.

Questo ripescaggio di sound del passato da parte di Ariana risulta molto interessante, siamo certi che farà un ottimo lavoro. A nostro parere, ha una voce super adatta a cantare quel pop degli anni ’90 ricco di acuti ed esplosioni vocali, tutto ciò a cui la nostra Ariana è molto abituata!

In occasione del Coachella 2019, Ariana Grande risulta essere tra gli artisti principali insieme a Childish Gambino. Il festival si svolgerà nei weekend del 12 e 19 Aprile, e il suo album è atteso prima di questo famosissimo evento.