Dopo il grande successo di Amore e Capoeira ritorna Giusy Ferreri con il singolo “Le cose che canto” fuori il 18 Gennaio.

L’artista ha appena annunciato il suo ritorno in musica previsto per il 18 gennaio, data scelta per la rotazione radiofonica del brano con il quale si presenta nuovamente con qualcosa del tutto personale dopo Amore e Capoeira.

Ma di un nuovo disco, non si sa ancora nulla.

Sappiamo però che ha rinunciato a partecipare a Sanremo quest’ano tra i big, per dedicarsi a progetti personali. Sarà l’arrivo di un nuovo album? Visto come sarà carico di musica questo 2019, noi ce lo aspettiamo!

La sua ultima prova di studio è rappresentata daAmore e Capoeira, che l’artista ha cantato per i due produttori di platinoTakagi & Ketrae con i quali ha partecipato anche ai maggiori festival estivi nei quali ha confermato il successo del brano portato in radio a partire dal 1° giugno 2018.

Liberatasi dall’etichetta di concorrente da talent, Giusy Ferreri si è costruita un suo spazio nel panorama della musica italiana e che mantiene inalterato a distanza di anni dalla sua partecipazione a X Factor che non ha vinto.

Tra il 2017 e il 2018, Giusy Ferreri ha anche rivestito il ruolo di docente di canto ad Amici di Maria De Filippi, portando il suo preferito Matteo fino al serale. L’artista ha poi deciso di concludere la sua esperienza all’interno del programma senza confermare la sua presenza nella nuova edizione del programma.