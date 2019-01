Durante la premiazione dei Golden Globes Rami Malek è stato palesemente snobbato sul palco da Nicole Kidman… e ai 18 milioni di spettatori non è sfuggito.

Rami Malek, era stato appena premiato per il suo ruolo da attore protagonista nel film Bohemian Rhapsody prima che Nicole Kidman (leggermente più alta di lui) lo ha ignorato davanti a 18 milioni di spettatori mentre lui cercava di salutarla, chiederle se stesse bene…

Ecco il video:

Ma mettiamoci nei panni di Nicole. A chi non è mai capitato di avere la testa sulle nuvole accorgendosi troppo tardi che quella persona stava sorridendo proprio a te e tu non hai ricambiato in nessun modo ma ormai è fuori dalla tua visuale?

Certo, non a tutti capita sotto i riflettori com’è successo al povero Rami.

Nicole, però, si è dichiarata mortificata dell’accaduto.

Si è chiarita con tutto il mondo ieri 13 Gennaio ai microfoni di Entertainment Tonightammettendo di non aver sentito la mano di Rami e aggiungendo:

Io e lui siamo molto amici! Adoro quest’uomo, è gentile e adorabile. E’ un tesoro.

Nicole ha ammesso che i due si sono sentiti dopo lo show via e-mail chiarendo il piccolo malinteso che purtroppo ha reso Rami vittima dell’internet che ha reso virale queste clip.

Come si vede nel video, i due hanno anche avuto l’occasione di potersi finalmente abbracciare, e per la gioia di Rami, sotto i riflettori!