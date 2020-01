Quelle che sembravano soltanto voci ci vengono confermate: Billie Eilish canterà per la colonna sonora del prossimo film di 007 dal titolo No Time To Die. A darne conferma è stata la stessa artista, che con i suoi 18 anni di età sarà la cantante più giovane ad aver eseguito un tema di 007.

Il regista di No Time to Die Cary Fukunaga è attualmente impegnato nella post-produzione dell’ultimo film su James Bond, mentre il leggendario compositore Hans Zimmer è nello studio a lavorare alla colonna sonora. La partecipazione di Billie Eilish è stata accolta molto bene dai suoi fan.

La colonna sonora di No Time To Die

Sarà quindi Billie Eilish ad eseguire la canzone cardine della colonna sonora di No Time To Die, e il brano è stato scritto insieme a suo fratello Finneas. Ecco quello che ha dichiarato la Eilish riguardo alla sua collaborazione alla colonna sonora del nuovo film di James Bond:

È assurdo far parte di tutto questo! Essere in grado di incidere la colonna sonora di un film che fa parte di una serie così leggendaria è un grande onore. James Bond è il franchise cinematografico più bello che esista. Sono ancora sotto shock!

Non sono da meno nemmeno le parole di Finneas che si ritiene particolarmente fortunato e grato per la grande opportunità:

Scrivere la colonna sonora di un film di Bond è qualcosa che abbiamo sempre sognato di fare per tutta la vita. Non esiste un abbinamento più iconico di musica e cinema di artisti del calibro di Goldfinger e Live And Let Die. Ci sentiamo così fortunati a recitare un piccolo ruolo in un franchise così leggendario, lunga vita a 007.

Ma cosa aspettarsi quindi da questi due giovani artisti? I produttori Michael G Wilson e Barbara Broccoli hanno definito la canzone “incredibilmente potente e commovente“, aggiungendo che “è stata realizzata in modo impeccabile per lavorare all’interno della storia emotiva del film“.

Tutto fa ben sperare, e noi non vediamo l’ora di poter ascoltare questo incredibile brano. Tu cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti.