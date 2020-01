Uscirà il 31 Gennaio il suo primo album da solista, “Walls”, e Louis Tomlinson ha voluto sorprendere i fan rivelando la tracklist del disco in maniera del tutto originale.

Il progetto che vedrà la luce tra poco più di due settimane è in lavorazione da diversi anni, ma il cantante inglese ha fatto sapere di aver avuto delle difficoltà nel trovare la sua identità artistica e questo l’ha portato a sperimentare diversi sound.

Dopo il rilascio della ballad dedicata alla madre scomparsa, “Two Of Us“, ha fatto ritorno lo scorso Settembre con “Kill My Mind” che ha tolto ogni dubbio: Louis Tomlinson ha trovato la sua strada. Ed è anche quanto dichiarato dal giovane che ha affermato di aver lavorato a lungo ma di aver finalmente capito come e dove volersi posizionare all’interno della scena musicale.

Successivamente al singolo indie-pop, abbiamo avuto modo di ascoltare anche “We Made It” e “Don’t Let It Break Your Heart”, tutti brani contenuti nell’album.

“Walls”, in uscita il 31 Gennaio avrà 12 tracce e per rivelare la tracklist il cantante ha deciso di voler fare qualcosa di diverso. Una livestreaming è stata annunciata attraverso i suoi profili social e quando il pubblico si è collegato in attesa di scoprire di cosa si trattasse, si è trovato dinnanzi a un vero e proprio muro.

Il muro in questione si trova a Londra e nel corso delle ore un artista ha dato vita a un murales che non lasciava alcun dubbio. Il viso in primo piano è quello del cantante, e accanto ad esso sono stati dipinti sul muro i titoli delle canzoni dell’album.

Ecco la tracklist completa di Walls.

Louis porterà la sua musica in un tour che sarà mondiale e che farà tappa anche in Italia l’11 Marzo al Fabrique di Milano.

Nel frattempo il cantante ha dichiarato che prima dell’uscita dell’album avemo modo di ascoltare una delle sue tracce preferite nonché la traccia che dà il titolo al progetto. Il singolo “Walls” dovrebbe essere rilasciato settimana prossima.