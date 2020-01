Pubblicato finalmente il primo trailer ufficiale del film Morbius, lo spin-off di Spider Man con protagonista Jared Leto, e le voci di un possibile crossover con l’UCM, l’universo cinematografico Marvel, viene così confermato da due indizi molto chiari.

Sapevamo che Spider-Man sarebbe rimasto parte dell’MCU, ma non ci saremmo mai aspettati che l’universo Sony Marvel si fondesse con l’MCU, almeno non così rapidamente.



Tuttavia, il trailer termina con un’apparizione di Adrian Toomes interpretato da Michael Keaton, riprendendo il suo ruolo visto in Spider-Man: Homecoming, che colloca saldamente Morbius nell’Universo Marvel.



Inoltre, a un certo punto, Morbius (Leto) passa davanti a un’immagine di Spider-Man con la parola “assassino” scarabocchiato su di essa. Ci appare così un chiaro riferimento agli avvenimenti mostrati in Far From Home dove Peter Parker viene accusato dell’assassinio di Quentin Beck.

La sinossi ufficiale di Morbius

Qui di seguito la sinossi ufficiale del film Morbius e quindi la trama del film con protagonista Jared Leto:

Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

L’entusuasmo è tanto, anche perché la storia di Morbius non è molto conosciuta, quindi vedere un film su questo personaggio non può che portare nuova linfa alla storia e soddisfazione ai fan, o almeno così speriamo.

Il Cast di Morbius

Accanto al protagonista, Jared Leto, potremo vedere attori del calibro di Matt Smith, l’ex protagonista di Doctor Who nei panni del malvagio Loxias Crown, Jared Harris nei panni del mentore di Morbius e della star di 6 Underground, Adria Arjona.

Il film Morbius arriverà nei cinema il 31 luglio.

Cosa ve ne pare del trailer e del collegamento con l’UCM? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!