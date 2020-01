Manca sempre meno alla 70esima edizione del Festival di Sanremo che prenderà il via il prossimo 4 Febbraio.

Dopo aver annunciato la categoria delle Nuove Proposte e ufficializzato la lista degli artisti in gara nella categoria Big è finalmente arrivato il momento di dare uno sguardo agli ospiti e alle aggiunte nella conduzione.

A salire sul palco dell’Ariston tra un’esibizione e l’altra ci sarà Tiziano Ferro, già annunciato in precedenza come ospite fisso in tutte e cinque le serate, e a lui si uniranno i cantanti Salmo, Mika, Emma Marrone, Massimo Ranieri e Johnny Dorelli. Sembrerebbero essere ancora in trattativa Albano e Romina, Zucchero e Ultimo.

Non solo artisti musicali, ospiti anche gli attori Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e il cast di “La mia banda suona il pop”, l’ultimo film di Fausto Brizzi in uscita al cinema a Febbraio. Anche Fiorello e Roberto Benigni torneranno sul palco del Festival.

Sul fronte internazionale invece gli ospiti annunciati sono, per la felicità dei più giovani, Lewis Capaldi e Dua Lipa.

Insieme alla lista degli ospiti è stato ufficializzato anche il cast relativo alla conduzione, al fianco di Amadeus, infatti, si alterneranno nel corso delle cinque puntate le seguenti conduttrici, attrici e giornaliste: Diletta Leotta, Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello, Rula Jebreal, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Georgina Rodriguez, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu e Monica Bellucci.

Amadeus con parte del cast femminile

Nella serata finale ci sarà invece Mara Venier a condurre insieme al direttore artistico.

Ora sembra essere tutto pronto, tra tre settimane le luci dell’Ariston si riaccenderanno per un Festival che promette musica e intrattenimento.

L’appuntamento è per il 4 Febbraio su Rai 1.