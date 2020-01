Il regista e attivista Spike Lee sarà presidente della giuria della 73a edizione del Festival di Cannes. Lee segue il suo collega Alejandro G. Iñárritu, la cui giuria del 2019 ha assegnato la Palma d’oro al “Parasite” del regista coreano Bong Joon-ho, che ha vinto un Golden Globe ed è stato appena nominato per sei Oscar.

Spike Lee e Cannes

E proprio Spike Lee ha avuto una forte relazione con Cannes negli anni ’80 con “She’s Gotta Have It” e “Do the Right Thing”, che ha segnato il suo primo film in concorso. Il suo ultimo film, “BlacKkKlansman“, ha partecipato al festival nel 2018 e ha vinto il Grand Prix. Intrecciando elementi comici con un thriller poliziesco e una saga politica, il film acclamato dalla critica ha guadagnato a Lee una nomination all’Oscar come miglior regista, insieme a una raffica di premi.

“Per me, il Festival del cinema di Cannes (oltre ad essere il festival cinematografico più importante del mondo) ha avuto un grande impatto sulla mia carriera cinematografica. Si potrebbe facilmente dire che Cannes ha cambiato la traiettoria di chi sono diventato nel cinema mondiale. “In questa vita ho vissuto… Le mie più grandi benedizioni sono state quelle inaspettate, quando sono successe dal nulla”, ha aggiunto il regista, che ha detto di essere “scioccato, felice, sorpreso e orgoglioso allo stesso tempo” quando gli è stata offerta l’opportunità di presiedere la giuria del 2020″

Il presidente di Cannes Pierre Lescure e il direttore del festival Thierry Frémaux hanno dichiarato che “la prospettiva di Spike Lee è più preziosa che mai”.

“Cannes è una patria naturale e una cassa di risonanza globale per coloro che (ri) risvegliano le menti e mettono in discussione le nostre posizioni e idee fisse. La personalità sgargiante di Lee sicuramente scuoterà le cose. Che tipo di presidente della giuria sarà? Scoprilo a Cannes! ”

La prossima edizione del festival si svolgerà dal 12 al 23 maggio, mentre la selezione ufficiale, così come il resto della giuria, sarà presentata a metà aprile.

