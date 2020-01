Ora che la Disney possiede quasi tutti i film (ok, forse è un’esagerazione, ma bisogna ammettere che sembra vero!) ecco una curiosità riguardo alle star che hanno quasi interpretato alcuni importanti ruoli nei film Disney (ovviamente ci riferiamo i cast in lingua originale). Alcuni di questi vi faranno sorridere, altri vi stupiranno sul serio. Andiamo a vedere di chi si tratta!

Kristen Bell nel ruolo di… Rapunzel

La star di Frozen, prima di vestire i panni di Anna, ha fatto il provino per il ruolo di Rapunzel nel film animato della Disney. Il ruolo è però andato alla star Mandy Moore, ma il nastro delle audizioni di Bell ha finito per lavorare a suo favore quando ha fatto l’audizione per Anna.



Bell ha infatti raccontato:

“[Il direttore del casting di Tangled] mi ha detto ‘Guarda, se non funziona, voglio davvero che tu incontri Chris Buck, che dirige il prossimo film Disney’. Quindi mi sono seduta con Chris, dopo l’audizione, e mi ha detto che il prossimo film sarebbe stato un musical Disney molto più tradizionale. Penso che fosse interessato per la mia voce da teatro musicale più tradizionale “.

Idina Menzel nei panni di… sempre Rapunzel!

Non te lo aspettavi, vero? Ebbene sì, Menzel, che interpreta Elsa in Frozen, ha fatto anche il provino per Rapunzel. La star ha raccontato in una intervista:

“Avevo fatto l’audizione e incontrato i creativi di Tangled, quindi mi hanno tenuto presente per questo. Ho avuto un incontro anche con Kristen. Ma penso che la lettura sia stata una specie di audizione. Poi sono tornati, e mi ha dato il ruolo “.

Jim Carrey nel ruolo di… Buzz Lightyear

Jim Carrey ha doppiato Ebenezer Scrooge (così come tutti i fantasmi) nell’adattamento Disney di A Christmas Carol. Ma Joss Whedon ha rivelato che la Pixar inizialmente aveva in mente alcune persone per il ruolo di Buzz (che è andato a Tim Allen), uno dei quali era Jim Carrey.

Nonostante ci sia andata bene così, credo che anche un Buzz interpretato da Jim Carrey sarebbe stato molto interessante…

Billy Crystal nei panni di… ancora Buzz Lightyear

Billy Crystal aveva la possibilità di non dover nemmeno fare l’audizione. Fu invitato per prestare la voce a Buzz Lightyear ma rifiutò il ruolo. Qualche anno dopo Crystal si pentì della decisione presa e, di conseguenza, accettò il ruolo di Mike Wazowski in Monsters & Co.

Bill Murray nei panni di… Sully

Restando nel mondo di Monsters & Co., a Bill Murray fu offerto il ruolo di James P “Sully” Sullivan, il gigante buono eroe dei mostri, e avrebbe quindi recitato accanto a Crystal. Tuttavia, Murray al momento dell’assegnazione del ruolo non risultò raggiungibile.



Murray infatti fece il provino per il ruolo e sembrava anhe interessato ad esso. Ma il regista Pete Docter non riuscì a contattarlo per offrirgli la parte. Alla fine comunque Murray ha avuto un ruolo da protagonista in un film Disney: Il Libro della Giungla, in cui ha doppiato l’adorabile orso Baloo.

Robin Williams nel ruolo di… Woody

Il defunto Robin Williams ha rifiutato il ruolo di Woody, ed è tutta colpa della Disney. Dopo aver fatto un’interpretazione inimitabile come Genio della lampada di Aladino, lo studio lo vide come un produttore di denaro garantito. Contro i suoi desideri, hanno usato la sua voce per vendere prodotti.



Ciò probabilmente ha contribuito al motivo per cui Williams ha rifiutato il ruolo, ma non possiamo esserne sicuri…

Emma Watson nel ruolo di… Cenerentola

La star di Harry Potter che ha interpretato Belle nel remake live-action de La Bella e la Bestia, ha avuto la possibilità di fare anche Cenerentola (ruolo che é poi andato a Lily James).



In un’intervista con Total Film Magazine, Watson ha spiegato la decisione:

“Non sapevo che avrebbero fatto La Bella e la Bestia al momento in cui ho rifiutato Cenerentola, ma quando mi hanno offerto Belle, ho sentito il personaggio risuonare in me molto più di Cenerentola. Resta curiosa, compassionevole e di larghe vedute. E questo è il tipo di donna che vorrei incarnare come modello nei film”

Owen Wilson nel ruolo di… Pacha

Le Follie dell’Imperatore fu inizialmente intitolato Kingdom of the Sun e iniziò con l’Imperatore Kuzco (doppiato da David Spade) che desiderava una vita semplice e Pacha, un contadino doppiato da Owen Wilson, che voleva essere ricco. Quando si incontrano e si rendono conto che si assomigliano, si offrono di scambiare le loro vite.



Il progetto divenne quello che oggi conosciamo quando il regista di Kingdom of the Sun lasciò, così come fece Owen Wilson. Ma Wilson è tornato alla casa Disney come il grande Saetta McQueen in Cars, Cars 2 e Cars 3!

Patrick Stewart nei ruoli di… Cogsworth e Jafar

Stewart fu contattato per Cogsworth mentre stava ancora lavorando su Star Trek: The Next Generation. La stessa cosa accadde di nuovo quando gli fu offerto il ruolo del malvagio Jafar. Alla fine, è riuscito a farsi strada nella casa Disney dando la sua voce a Mr Woolensworth in Chicken Little del 2005.

Quale di queste versioni dei personaggi avresti amato di più? Faccelo sapere nei commenti!