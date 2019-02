La serie Tv di maggior successo sta per arrivare in versione cinematografica: Breaking Bad

E’ giunto il momento? A quanto pare The Hollywood Reporter ha confermato che il film di Breaking Bad sarà il sequel della serie tv.

Avevamo già alcuni dubbi e curiosità sull’uscita di questa versione di Breaking Bad, e ora abbiamo conferma dell’imminente arrivo e del soggetto predominante del film: Jesse Pinkman.

Esatto! Aaron Paul (Jesse Pinkman) sarà il personaggio principale del nuovo progetto, scritto e diretto da Vince Gilligan.

Inoltre, la piattaforma streaming Netflix, che sforna un successo dopo l’altro per i suoi utenti, avrà i diritti sul film di Breaking Bad per la prima visione, ancor prima di esser trasmesso sul canale originale AMC. Per il momento, solo per quanto riguarda gli Stati Uniti.

Il progetto atteso da tutti, sembra prender forma. Durante l’ultimo episodio della serie tv, Jesse Pinkman ha lasciato tutti con un interrogativo: dopo la sua fuga, dove sarà andato Jesse, correndo verso la libertà?

Per quanto riguarda il mitico Walter White (Bryan Cranston), ha spiegato la sua presenza durante lo spin-off Better Call Saul, trasmesso su Netflix:

“Da un punto di vista realistico, se fossi stato chiamato per il film o per Better Call Saul, e non so se succederà mai – davvero non lo so – lo farei in un secondo.” “La mia esperienza in Breaking Bad ha cambiato la mia vita e la mia carriera. Mi ha portato delle opportunità che non avrei mai avuto.”

Il titolo provvisorio dell’attesissimo film di Breaking Bad sarà Greenbrier e riprenderà l’ambientazione lasciata nella serie per continuare la narrazione della fuga di Jesse Pinkman.

Fonti recenti confermano anche la presenza di Walter White nel nuovo film di Breaking Bad. Flashback in arrivo, o sorprese inaspettate?

Di certo è un buon inizio, la regia di Gilligan manterrà il modo di narrazione tipica e contraddistintiva di Breaking Bad, e il pubblico conoscerà le sorti del tormentato Jesse Pinkman.