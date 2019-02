La regina dei ghiacci sta per tornare

Era il lontano 2013 quando Frozen – Il Regno di Ghiaccio uscì per la prima volta nelle sale italiane, conquistando i cuori del pubblico di ogni età grazie ad una trama innovativa e ad una colonna sonora indimenticabile.



Dopo quasi ben 6 anni, le sorelle Elsa e Anna stanno per ritornare sul grande schermo, con un’avventura che pare essere ricca di eventi e colpi di scena!



A tale proposito, è uscito oggi, tramite i canali ufficiali della Disney, il nuovo attesissimo trailer di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, che ha da subito catturato l’attenzione del popolo del web, sopratutto per l’ala di mistero che risulta preservare.



Il primo trailer del secondo capitolo di Frozen, infatti, non rivela nulla della trama. Ciò ha permesso ai fan di potersi sbizzarrire con teorie e presupposizioni sulla storia che si intenderà narrare con questo nuovo lavoro, alimentando di certo l’attesa del pubblico.



Ma prima di entrare nel dettaglio spulciando alcune delle teorie avanzate dal pubblico, guardiamo insieme il trailer di Frozen 2!

Frozen 2: tutto ciò che sappiamo fino ad ora

Come si può facilmente evincere dalla semplice visione del trailer, niente si sa sulla trama del nuovo film.



A tale proposito, però, interessante è la rivelazione fatta di Kristen Bell, l’attrice americana che dà voce al personaggio di Anna nel film:

La storia è fantastica… Ci è voluto un po’ di tempo affinché gli autori dessero forma alla storia che intendevano narrare, ciò che avrebbe saputo intrattenere e il significato da veicolare, ed io credo che loro ci siano riusciti. Kristen Bell



È stato inoltre specificato che la colonna sonora sarà all’altezza di quella del film precedente, con la presenza di un brano che di certo saprà eguagliare in termini di bellezza la famosissima “Let It Go“.



Per quanto riguarda, infine, la data di uscita del nuovo film, ancora non ci sono notizie ufficiali. Alte sono le possibilità che il nuovo capitolo di Frozen esca alla fine del mese di novembre, ma di certo non oltre la fine del 2019!

Cosa ci rivela il trailer? Le teorie dei fan

Non appena si conclude la visione del video, il primo dettaglio che salta agli occhi dello spettatore è, indiscutibilmente, il cambiamento del paesaggio: la neve pare essersi sciolta, dando spazio ad un meraviglioso foliage autunnale.

Tale dettaglio potrebbe anche sembrare superfluo, ma non se si sta parlando del trailer di Frozen: ciò che caratterizza il regno di Arendelle è il gelo e la neve, e se questi due elementi vengono a mancare vuol dire che un profondo cambiamento, in positivo o in negativo, è in atto.



Che sia la prova di un stabile periodo di pace dopo il gelido inverno scatenato da Elsa nello scorso film? O, forse, un cambiamento così drastico del paesaggio rivela un grave problema ambientale che sta mettendo in pericolo il regno delle due sorelle? C’è forse l’intenzione degli autori di sensibilizzare il pubblico sulla questione del cambiamento climatico e dei suoi effetti disastrosi sull’ambiente?



Altro elemento che di certo non è passato inosservato agli occhi esperti del pubblico è la presenza di un’ignota figura femminile all’interno del trailer. Ciò ha difatti portato a supporre che questo nuovo personaggio possa rivelarsi come una svolta romantica all’interno della storyline di Elsa.



In seguito a delle rivelazioni fatte da Jennifer Lee (sceneggiatrice e co-regista dei film) sugli interessi amorosi della regina di Arendelle, i fan avevano difatti presupposto che la regina dei ghiacci fosse a tutti gli effetti omosessuale, firmando addirittura una petizione online affinché il regista e i produttori del film rendessero Elsa la prima principessa lesbica nella storia della cinematografia Disney.

Che gli autori abbiano veramente accolto la proposta del pubblico e dato una svolta LGBTQ al film? Personalmente, lo spero!