Normani ha presentato il video musicale per la sua canzone “Waves“, collaborazione con il rapper 6LACK, su YouTube, questa settimana.

Un video non proprio celere dato che “Waves” è uscita lo scorso novembre. Perché ci sono voluti 3 mesi per avere un video musicale? In questi casi l’etichetta e il cantante fanno una riflessione sui possibili singoli ufficiali e decidono sulla strategia da implementare.

Dopo qualche mese la decisione è stata presa e “Waves” ha finalmente un video musicale.

E che video! C’è poco da dire, il video musicale di “Waves” è un’opera d’arte. I colori, l’intera ambientazione, le coreografie… tutto è visivamente piacevole.

Normani nel video musicale di Waves

E voi che ne pensate?

Traduzione in italiano del testo di Waves

Grazie a Dio nel weekend

Esco con i miei amici, preferisco far entrare alcol

piuttosto che pensieri su di te che non dovrei avere

Quando sto con qualche altro, sento che ti sto tradendo

Potrei vedere la fine

Quando ne ho abbastanza niente può zittirmi

E quando provi a farti avanti

sapendo che sei stufo di sentire le mie ragioni

io ti lascio volare via come le stagioni

Inizialmente ti odio, ma poi ti voglio

Cavolo ti odio, poi ti amo

Non posso aiutare me stessa, no

Quando ho voglia di lasciarti

e se vai via, sento che ho bisogno di te

Non posso aiutare me stessa, no

Vieni come le onde, come le onde, onde

Ogni ora, ogni giorno, giorno, giorno

Vieni come le onde, si

Vado avanti in fretta

Ma tra di noi tutto è finito tempo fa, dovrei essere insensibile a queste emozioni

Ma tu hai esteso la mia memoria come un oceano, esi inondano la mia memoria solo come un oceano, e

E stavo affogando nella devozione

Inizialmente ti odio, ma poi ti voglio

Cavolo ti odio, poi ti amo

Non posso aiutare me stessa, no

Quando ho voglia di lasciarti

e se vai via, sento che ho bisogno di te

Non posso aiutare me stessa, no

Vieni come le onde, come le onde, onde

Ogni ora, ogni giorno, giorno, giorno

Vieni come le onde, si