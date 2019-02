Sono ufficialmente aperti i casting della 13esima edizione di X Factor.

X Factor sta per tornare, e un’ondata di nuovi talenti sono pronti a conquistarsi quel palcoscenico. La 13esima edizione in onda questo autunno.

La produzione di Sky Uno comunica le modalità per sottoporre la propria candidatura e il proprio materiale al fine di essere contattati per sostenere un provino dinanzi alla commissione che si occuperà di effettuare una prima selezione dei concorrenti.

Per iscriversi ai casting di X Factor 13 è necessario telefonare al numero 0423 4023 00 oppure collegarsi al sitoxfactor.sky.it/casting dopo aver effettuato la registrazione al sito di Sky.it. Dopo aver effettuato il login, nella pagina dedicata ai casting verrà visualizzato un modulo da compilare con i propri dati per l’invio della candidatura da recapitare alla produzione di X Factor 13.

I casting sono aperti a cantanti solisti, gruppi vocali e band. Dopo aver effettuato l’invio della candidatura con i propri dati, la produzione del programma ricontatterà coloro che avranno destato interesse per invitarli a sostenere un provino. Da quel momento inizierà il percorso verso i Live Show di X Factor 13 in programma in autunno in diretta su Sky Uno, che termineranno con la finale attesa al Mediolanum Forum di Assago (Milano) a dicembre.