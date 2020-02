In rotazione radiofonica da oggi il brano che Billie Eilish esegue per la colonna sonora di 007 dal titolo No Time To Die. Un brano molto emozionante e la voce di Billie, come sempre, da brividi lungo la schiena.

Il brano No Time To Die è stato prodotto dal fratello Finneas insieme a Stephen Lipson, con gli arrangiamenti orchestrali di Hans Zimmer e Matt Dunkley e le chitarre di Johnny Marr, il leggendario chitarrista degli Smiths.

Il brano verrà presentato dalla Eilish live per la prima volta il 18 febbraio ai Brit Awards.

La talentuosa Billie Eilish, eletta da Billboard America “donna dell’anno”, è la più giovane artista coinvolta nella colonna sonora del franchise di James Bond 007, un’esperienza molto importante per lei e per suo fratello Finneas, produttore musicale.

Il testo di No Time To Die e il suo significato

Il testo di No Time To Die cantato da Billie Eilish parla di un rapporto d’amore ormai finito, finito con la consapevolezza di aver dato troppo alla persona sbagliata.

Dopo aver sopportato gli errori, le sofferenze e i malumori, non c’è più la possibilità di rimediare, di tornare indietro, non ci sono più possibilità. Nonostante il dolore, provato e inflitto da questa decisione, la donna che canta ha definitivamente deciso di non tornare più indietro.

Con una melodia toccante e profonda, No Time To Die, racconta così emozioni molto forti, che la voce di Billie Eilish sa raccontare molto bene. Vedremo poi come la canzone andrà a sposarsi con l’omonimo film, il 25esimo della saga di James Bond, che ancora una volta verrà interpretato da Daniel Craig.

Una cosa è certa, la canzone No Time To Die è da brividi, ed è tutto grazie alla meravigliosa voce di Billie Eilish.

E tu cosa ne pensi? Ascolta il brano qui sotto e facci sapere il tuo parere lasciando un commento alla fine dell’articolo.

Il testo di No Time To Die

I should’ve known

I’d leave alone

Just goes to show

That the blood you bleed is just the blood you owe

We were a pair

But I saw you there

Too much to bear

You were my life, but life is far away from fair

Was I stupid to love you?

Was I reckless to help?

Was it obvious to everybody else

That I’d fallen for a lie?

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you’ll never see me cry

There’s just no time to die

I let it burn

You’re no longer my concern

Faces from my past return

Another lesson yet to learn

That I’d fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you’ll never see me cry

There’s just no time to die

No time to die

No time to die

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you’ll never see me cry

There’s just no time to die

TRADUZIONE

Avrei dovuto immaginarlo

Me ne vado da sola

Solo per farti capire

Che il sangue che perdi è solo quello che devi pagare

Eravamo una coppia

Ma ti ho visto lì

Troppo da sopportare

Tu eri la mia vita, ma la vita è lontana dall’essere sinceri

Sono stata una stupida ad amarti?

Sono stata troppo frettolosa ad aiutarti?

Era ovvio per tutti gli altri

Mi ero innamorata di una bugia?

Non sei mai stato dalla mia parte

Mi hai preso in giro una volta, mi hai preso in giro due volte

Sei la morte o il paradiso?

Adesso non mi vedrai più piangere

Non c’è più tempo per morire

Ho lasciato che bruciasse

Non sei più problema mio

Volti che ritornano dal passato

Un’altra lezione ancora da imparare

Mi ero innamorata di una bugia?

Non sei mai stato dalla mia parte

Mi hai preso in giro una volta, mi hai preso in giro due volte

Sei la morte o il paradiso?

Adesso non mi vedrai più piangere

Non c’è più tempo per morire

Non c’è più tempo per morire

Non c’è più tempo per morire

Mi hai preso in giro una volta, mi hai preso in giro due volte

Sei la morte o il paradiso?

Adesso non mi vedrai più piangere

Non c’è più tempo per morire