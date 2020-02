Da oggi 14 febbraio in rotazione radiofonica il nuovo emozionante singolo di Tiziano Ferro dal titolo Amici Per Errore, estratto dall’album Accetto Miracoli uscito lo scorso novembre.

Un’altra intensa ballad per Tizano Ferro che, dopo le precedenti Buona (Cattiva) Sorte e Accetto Miracoli, questa volta si fa accompagnare musicalmente dalla semplicità del suono delle chitarre e poco altro. Una magia, quella della sua voce, che non ha bisogno di molto per arrivare dritta la cuore.

Di cosa parla Amici Per Errore? Ecco il sigificato del testo

Un testo molto particolare quello di Amici Per Errore di Tiziano Ferro, che tratta un tema che ha riguardato molti di noi.

Amici Per Errore è una riflessione sui rapporti interpersonali, e in particolar modo, su quella linea sottile che separa l’amicizia, o l’attrazione in amore, una linea sottile che può essere superata o meno a seconda delle circostanze della vita, e alla strada che ognuno di noi prende lungo il cammino.

Lo stesso Tiziano Ferro ha voluto spiegare il significato profondo del testo di Amici Per Errore, sottolineando però che non si tratta di un racconto autobiografico:

In Amici Per Errore mi domando quale sia la linea di separazione tra l’amicizia e una relazione che non è diventata amore perché la vita ti ha portato altrove, nonostante restino un’attrazione e un’empatia fortissime. Credo che a chiunque possa capitare nella vita di diventare “amici per errore”, ma non è una canzone autobiografica. Lo spunto me lo ha dato il tema de Le passanti di Fabrizio De Andrè

Una canzone molto bella, con un significato che ci lascia imbambolati a riflettere, e che forse ci fa tornare il pensiero a qualche persona in particolare…

Il testo di Amici Per Errore

In nessun modo vorrei essere altrove

Non per niente sono ancora qui

Io che da te dovrei soltanto imparare

A difendermi

Non è l’amore quello che ci serve

Ma è molto più, è la verità

Infondo siamo dalla stessa parte

Di un’altra metà

Amici altrove, amici per errore

Allontanarti per urlare per sempre

In testa il tuo nome

È un altro viaggio mettila così

Stringimi forte che non voglio perderti

In nessun modo vorrei averti vicino

In nessun modo vorrei averti lontano

Scomporre la parola amore

In due consonanti tre vocali ci perdiamo

Già le sei sole del mattino

Svela ogni ombra per quello che è

Tutti i frammenti di luna spezzati

Sui quali Dio scrisse di te e di me

Amici altrove, amici per errore

Allontanarti per urlare per sempre

In testa il tuo nome

È un altro viaggio mettila così

Stringimi forte che non voglio perderti

E quel rumore di fondo non smette mai

I lampi di felicità

L’eco della nostalgiaAmici altrove, amici per errore

Sbagliare strada poi trovare in tutti

I posti il tuo odore

È un altro viaggio mettila così

Stringimi forte che non voglio perderti