Che ci crediate o meno, Enrique Iglesias è sì tornato sulla scena musicale, giusto giusto per dare inizio alla stagione estiva, ma con un brano assolutamente diverso da ciò che tutti ormai si aspettano: lasciate perdere il reggaeton, il caro vecchio Enrique si è messo in combutta con il portoricano Jon Z nella realizzazione di un brano trap.

… una svolta per Enrique? La mia opinione

C’è chi ha criticato il nuovo pezzo del cantante spagnolo, definendolo come fuori dalle sue corde, semplicemente perché non ha nulla a che fare con il genere delle hit “Subeme La Radio” e “Bailando”; ma ragazzi miei, il punto è ben diverso: Enrique Iglesias è un cantante commerciale, che interpreta unicamente brani che appartengono alla moda del momento, per assicurare le vendite alla casa discografica.



Enrique Iglesias non ha uno stile preciso, è un semplice addetto alla vendita: di grandissimo successo, e su questo tutti concordiamo, ma è pur sempre un artista legato esclusivamente alla sfera commerciale, meno a quella idealmente artistica.



Considerato il clamoroso successo che la musica trap si è conquistata negli ultimissimi anni, non c’è da stupirsi se anche Enrique è finito per realizzare un brano appartenente a questo genere.



Ciò che interessa valutare, pertanto, non è il cambio di stile del cantante, ma la nuova canzone: è una canzone bella? Orecchiabile? Musicale? Sì, sì e ancora sì! Ed è questo ciò che conta: si potrebbe urlare all’apocalisse del “mondo Inglesiano” solo nel momento in cui il cantante compiesse il passo falso di rilasciare una canzone che lascerebbe indifferente qualsiasi tipo di ascoltatore.



Después Que Te Perdì è un brano che conquista fin dal primissimo ascolto, rivelandosi così essere un ottimo lavoro appartenente al genere di riferimento. E bravo Enrique per aver dimostrato di essere un cantante dalla grande versatilità!

Video musicale di Después Te Perdì:

Testo di Después Que Te Perdì di Enrique Iglesias e Jon Z:

Me dijeron que estás sola

Que después de mí nadie más te controla

Que sales después de las doce

Tus viejos amigos ya ni te conocen

Todos me culpan a mí y hasta tu familia dice que te dañé

Y yo me declaro culpable

Por todas las veces que te traicioné



Después que te perdí

Ahora quiero darte lo que no te di

Después que te jodí

Yo te hice llorar

También te hice sufrir



Tu recuerdo me sigue

Me maltrata ma’ me persigue

Dejo q’el karma me castigue

Tengo frío y no hay

Quién me abrigue



Sigo pensando en ti

En toda’ esas veces que te prometí

Y nunca cumplí

En toda’ las veces que te ponías bonita para mí

En esos momentos cuando llegaba

La hora de dormir

Y tu alma siempre sobre mí



Y no se me pasa, no te supero

Solo en mi casa siento que muero

Tengo la plata y tengo el dinero

Pero no el corazón de acero



Por favor vuelve ma’ yo te espero

Lo que sea te espero

Tu eres mía desde tercero

Desde que me prestaste el lapicero



Yo que pensaba que podía

Vivir sin tenerte en mi vida

Ahora me encuentro sufriendo

No puedo con esta agonía

Pensándote to’ los dias

La calma sin pena castiga

Me paso llamando a tu amiga

A ver si te hostiga y te obliga

Después que te perdí

Ahora quiero darte lo que no te di

Después que te jodí

Yo te hice llorar

También te hice sufrir

Tu recuerdo me sigue

Me maltrata ma’ me persigue

Dejo quel Karma me castigue

Tengo frío y no hay

Quién me abrigue

Todo fue mi culpa

Yo te hice mal

Fue mi culpa

Yo te hice cambiar

Yo no sé si algún día

Tú me quieras perdonar

Pero aunque tú lo hagas

Yo nunca te vo’ a olvidar

Sé que sufriste, yo también lloré

Te convertiste en otra mujer

Ya tú no eres la misma

Eres fría al parecer

Que los sentimiento’ a tu corazón

No van a volver

Me dijeron que estás sola

Que después de mí nadie más te controla

Que sales después de las doce

Tus viejos amigos ya ni te conocen

Todos me culpan a mí y hasta tu familia dice que te dañé

Y yo me declaro culpable

Por todas las veces que te traicioné

Después que te perdí

Ahora quiero darte lo que no te di

Después que te jodí

Yo te hice llorar

También te hice sufrir

Tu recuerdo me sigue

Me maltrata ma’ me persigue

Dejo que la calma castigue

Tengo frío y no hay

Quién me abrigue

Después que te perdí

Ahora quiero darte lo que no te di

Después que te jodí

Yo te hice llorar

También te hice sufrir

Tu recuerdo me sigue

Me maltrata ma’ me persigue

Dejo q’el karma me castigue

Tengo frío y no hay

Quién me abrigue