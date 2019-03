No New Friends è la nuova canzone degli LSD.

Se non sapete chi sono vi rinfreschiamo la memoria.



LSD è il gruppo formato da Labrinth, Sia e Diplo. Hanno rilasciato oggi (14 marzo 2019) No New Friends sulle piattaforme digitali e questa canzone sarà il nuovo singolo ufficiale estratto dal loro nuovo album in studio.

Questo disco, il cui lancio della fase pre-order è avvenuto oggi, si intitola “Labrinth, Sia & Diplo present … LSD“. L’album, che sarà distribuito dalla Columbia Records, uscirà nei negozi il 12 aprile 2019.

Se ti piacciono questi artisti ed hai trovato interessante la canzone No New Friends, puoi fare il pre-order sulle migliori piattaforme digitali. Il pezzo è molto orecchiabile e l’abbiamo trovato abbastanza piacevole all’ascolto. Questi tre artisti difficilmente riescono a deluderci. Qui sotto trovi il testo in lingua inglese della canzone.

Testo di No New Friends degli LSD

Oh, you the queen, you’re the king

We got our aces out

You the queen, you’re the king

We got our aces out

Roll the dice on tonight, go and roll ‘em out (Huh)

Give me more than enough to go smile about (Ayy, ayy)

I got all I need in a world of doubt

We got our champagne dreams in an endless drought

We are the kings and queens seeking our aces out

We got all we need, no new friends now

(What you got for me?)

La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la

No new friends

La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la, ah-la-la-la

No new friends

La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la

No new friends

La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la

No new friends

Hey, follow me, I’ll follow you

I ain’t foldin’ now

Holla me, I’ll holla you

No, I ain’t holdin’ out

Roll the dice on tonight, go and roll ‘em out (Huh)

Give me more than enough to go smile about (Ayy, ayy)

I got all I need in a world of doubt

We got our champagne dreams in an endless drought

We are the kings and queens seeking our aces out

We got all we need, no new friends now

(What you got for me?)

La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la

No new friends

La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la, ah-la-la-la

No new friends

La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la

No new friends

La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la, ah

Oh, when the sun goes down

And when it comes back up

We got our aces out

We got our aces out

Oh, when the sun goes down

And when it comes back up

We got our aces out

We got our aces out (Woo!)

I got all I need in a world of doubt

We got our champagne dreams in an endless drought

We are the kings and queens seeking our aces out

We got all we need, no new friends now

La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la

Yeah, we got our champagne dreams

La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la, ah-la-la-la

Yeah

La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la

Our aces out

La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la

No new friends