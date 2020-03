Le critiche alla pellicola furono miste, sia positive che negative, anche se in generale viene concordato che questo film rappresenta per Kubrick un gradino di partenza da cui è partito per migliorare sempre di più negli anni a venire . “Paura e desiderio” è senza dubbio un film imperfetto, che segna però l’inizio di una carriera che andrà sempre di più verso l’alto.

Prima dei grandi e più noti capolavori, c’è stato “ Paura e desiderio ” (Fear and Desire in lingua originale), primo lungometraggio da lui mai realizzato pensate, con un team di sole 15 persone . Al centro vengono presentate tematiche di guerra a Kubrick sempre molto care, un’analisi accurata di personaggi molto complessi che vedremo essere il filo conduttore anche nelle altre opere del regista.

“ Orizzonti di gloria ” (Paths of Glory in lungua originale) è un film del 1957 che è inoltre tratto dall’omonimo romanzo di Humphrey Cobb . Il film è ambientato durante la prima guerra mondiale e ha visto Kirk Douglas nei panni del colonnello Dax, un ufficiale comandante di soldati francesi che si rifiutano di continuare un attacco suicida, dopo il quale Dax tenta di difenderli contro un’accusa di codardia in una corte marziale.

Il punto di forza della pellicola è che Kubrick scelse di privilegiare una struttura di narrazione non del tutto lineare , con diversi e continui salti indietro e in avanti nel tempo, che rendono la storia molto avvincente e dinamica.

Film del 1956, “ Rapina a Mano Armata ” (The Killing in lingua originale) fu scritto dallo stesso Kubrick con Jim Thompson sulla base dell’omonimo romanzo di Lionel White .

La particolarità sta sicuramente nel fatto che, se da una parte le scene girate durante il giorno non presentano alcun problema, quelle girate durante la notte mostrano una notevole limitazione nei movimenti da parte dei personaggi, che appunto dovevano muoversi il meno possibile per “non essere fuori fuoco”.

Per questo film, “Barry Lyndon”, Kubrick si fece costruire un obbiettivo apposito per poterlo girare con la luce naturale, un processo, oltre che estremamente costoso, anche molto complesso .

Le riprese di “ Eyes Wide Shut ” iniziarono il 4 novembre del 1996 e si conclusero il 3 febbraio 1998, esattamente dopo anni dopo il rilascio di “ Full Metal Jacket “. Il fatto di avere scelto come protagonisti due star come Tom Cruise e Nicole Kidman, ai tempi appunto sposati anche nella realtà, nonché la morte improvvisa del regista a meno di una settimana dopo averne completato il montaggio, hanno fatto del suo ultimo film uno dei più chiacchierati e attesi della storia del cinema.

Ultimo lavoro di Kubrick, con Tom Cruise e Nicole Kidman : i due erano sposati durante il film e fu l’ultima occasione in cui i due lavorarono insieme, dopo la separazione rovinosa che accadde poco dopo. Un film che riesce a dare un intricato scorcio e un’interessante analisi di quello che potrebbe diventare il tradimento nel matrimonio e che esplora i vizi e le paure della società. Secondo molti critici, non si tratta solo di uno dei più complessi film di Kubrick , quanto piuttosto dell’intera storia del cinema.

L’inflessibile sergente Hartman ha il compito di plasmare i futuri militari che dovranno difendere gli Stati Uniti dalla minaccia vietnamita. Tra gli altri, spiccano Joker ( Matthew Modine ), Cowboy ( Adam Baldwin ) e Leonard Lawrence ( Vincent D’Onofrio ), presto soprannominato Palla di Lardo per via della sua forma non proprio impeccabile.

La pellicola è considerata dai più come dei film di guerra più apprezzati di sempre, offrendo allo spettatore una prospettiva diversa e cruda della guerra in Vietnam, seguendo nella prima parte il percorso di addestramento, e nella seconda le esperienze sul campo di un gruppo di Marines.

Film del 1987, “ Full Metal Jacket ” è forse uno dei più iconici e ricordati film del genio Stanley Kubrick, e si ispira al romanzo “ Nato per uccidere ” di Gustav Hasford, un ex Marine e corrispondente di guerra che ha anche collaborato alla sceneggiatura.

«La mia idea di girarlo come una commedia da incubo venne nelle prime settimane di lavoro sulla sceneggiatura. Trovai che cercando di mettere della carne attorno alle ossa e immaginando le scene nella loro completezza, bisognava continuare a tenere fuori cose che erano assurde o paradossali, se si voleva evitare che fossero divertenti; e queste cose sembravano essere vicine al cuore delle scene in questione.»

Nonostante i temi siano pesanti e anche qui legati alla guerra, il film risulta molto ironico ed è in grado trovare i giusto equilibrio tra leggerezza e la complessità di un periodo storico molto delicato. Ecco come lo stesso Kubrick ha descritto la pellicola:

Nel film meglio semplicemente conosciuto come “ Dottor Stranamore ” (in lingua originale dal lunghissimo titolo Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) siamo invece in piena Guerra Fredda: le pellicola uscì appunto nel 1964, ed è liberamente tratta dal romanzo “ Red Alert ” di Peter George.

3 The Shining

Il trailer di “The Shining”

Forse uno dei film di Kubrick più discussi, in quanto si avvicina al genere horror, ma non lo rappresenta propriamente. “The Shining” è un film degli anni ottanta basato sull’omonimo romanzo di Stephen King. Il protagonista è Jack Torrance, interpretato da un incredibile Jack Nicholson che, costretto all’isolamento in un hotel di montagna, comincia gradualmente ad impazzire: il tutto contornato dal figlio Danny, bambino che possiede appunto il potere della così tradotta “luccicanza” (the shining) che gli permettono di avere visioni sull’oscuro passato del luogo in cui si trova.

Nonostante il film sia oggi considerato un vero proprio cult e sia entrato a far parte dei film più significativi di sempre per la storia del cinema, quando venne distribuito al grande pubblico, King fu di tutt’altro avviso: lo scrittore lo ha sempre considerato con antipatia, ammettendo apertamente che non era d’accordo con alcune scelte prese dal regista.

Al di là di tutto non poteva non essere in uno dei più alti posti in classifica: con una fotografia meravigliosa e rigorosamente studiata ad arte e una composizione delle scene perfetta, per noi “Shining” merita questo terzo posto senza dubbio!