È finalmente disponibile il nuovo album di Niall Horan “Heartbreak Weather”, la cui uscita è stata anticipata dai singoli “Nice To Meet Ya”, “Put A Little Love On Me” e “No Judgment”.

Il secondo album da solista del giovane apre le porte a un nuovo capitolo che vuole raccontare le emozioni provate negli ultimi due anni. Il cantante ha fatto sapere di essere partito proprio dal titolo, che prende il nome dalla prima traccia dell’album, della quale è stato anche rilasciato il video.

“Heartbreak Weather” vuole fare riferimento agli alti e bassi provati nel corso di una relazione, dall’euforia dei suoi inizi alle paure, alla crisi, fino alla rottura e alla difficoltà di andare oltre la persona amata.

Il riferimento al meteo è dovuto proprio alla volontà di raccontare le giornate di sole e quelle di pioggia, metaforicamente parlando. Nelle settimane che hanno preceduto l’uscita del nuovo disco Niall ha voluto presentare le singole tracce in modo insolito, proprio nelle vesti di meteorologo.

Ed è proprio da queste che nasce il video ufficiale del brano “Heartbreak Weather”, insieme ad alcuni retroscena e immagini inedite tratte dalle presentazioni pubblicate.

Il cantante ha dichiarato di aver voluto raccontare una storia e che per poterla comprendere sarà necessario ascoltare le tracce seguendo il loro ordine. La storia inizia proprio con la traccia che dà il titolo al disco e che racconta del momento in cui, dopo essersi sentiti soli per molto tempo, ci si trova ad essere affascinati da una persona con la quale potrebbe iniziare una relazione.

“Per tutta la mia vita ho vissuto camminando come un sonnambulo

Passando sempre dagli stessi bar in cui sono stato

Può essere così solitaria questa città

Ma è diverso quando tu sei con me” Estratto dal testo di Heartbreak Weather di Niall Horan

Il cantante irlandese porterà la sua musica in tour, facendo tappa anche in Italia il prossimo Novembre. I biglietti per le date di Milano e Bologna sono attualmente in vendita QUI.

Nel frattempo dedicate il vostro tempo all’ascolto di “Heartbreak Weather” e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Heartbreak Weather di Niall Horan

[Verso 1]

Giuro c’erano dei lampi che venivano dai tuoi occhi

Hanno acceso un fuoco nella nostra camera d’hotel

E sì, ballavamo, ballavamo sulla musica di Bruno

E non riuscivo a staccarmi da te

Sì, ti ho vista sorridere, rompere il silenzio

Mentre mi dicevi cosa volevi

Lì in quel momento, mi sono ricordato

Non mi sentivo così da tanto tempo

[Pre-Ritornello]

Accecato dalle scintille

Guidavamo nel buio

Cercando ragioni per restare dove siamo

[Ritornello]

Per tutta la mia vita ho vissuto camminando come un sonnambulo

Passando sempre dagli stessi bar in cui sono stato

Può essere così solitaria questa città

Ma è diverso quando tu sei con me

Per tutta la mia vita, è stato tempo di cuori spezzati

Pensando, non migliorerà

Può essere così solitaria questa città

Ma è diverso quando tu sei con me

[Verso 2]

Sì, era magico

Eri una visione, mentre guardavo come si muoveva il tuo corpo

Mentre ti togli i vestiti e guardi nello specchio

Dicendomi tutto quello che vuoi

[Pre-Ritornello]

Accecato dalle scintille

Guidavamo nel buio

Cercando ragioni per restare dove siamo

[Ritornello]

Per tutta la mia vita ho vissuto camminando come un sonnambulo

Passando sempre dagli stessi bar in cui sono stato

Può essere così solitaria questa città

Ma è diverso quando tu sei con me

Per tutta la mia vita, è stato tempo di cuori spezzati

Pensando, non migliorerà

Può essere così solitaria questa città

Ma è diverso quando tu sei con me

[Bridge]

Tu, quello è ciò che mi mancava

Le parole mischiate e rovesciate

Ora, tutte le nuvole si sono alzate

Ultimamente, il mio cuore è stato così vuoto

Tu, quello è ciò che mi mancava

Le parole mischiate e rovesciate

Ora, tutte le nuvole si sono alzate

Ultimamente, il mio cuore è stato così vuoto

[Ritornello]

Ma è diverso quando sei con me

È diverso quando tu sei con me

Per tutta la mia vita, è stato tempo di cuori spezzati

Pensando, non migliorerà

Può essere così solitaria questa città

Ma è diverso quando tu sei con me

È diverso quando tu sei con me

Testo di Heartbreak Weather di Niall Horan

[Verse 1]

I swear there was lightnin’ comin’ from your eyes

Startin’ a fire in our hotel room

And yeah, we were dancin’, dancin’ to Bruno

And I couldn’t turn away from you

Yeah, I saw you smilin’, breakin’ the silence

Tellin’ me just what you want

There in the moment, I was reminded

I haven’t felt this way in a while

[Refrain]

Blinded by the sparks

We were drivin’ around in the dark

Findin’ reasons to stay where we are

[Chorus]

All of my life, I’ve been sleepwalk livin’

Runnin’ around the same bars I’ve been in

It can be so lonely in this city

But it feels different when you’re with me

All of my life, it’s been heartbreak weather

Thinkin’ to myself, it won’t get better

It can be so lonely in this city

But it feels different when you’re with me

[Verse 2]

Yeah, it was magic

You were a vision, watchin’ the way your body moves

You’re takin’ your clothes off, you look in the mirror

Tellin’ me just what you want



[Refrain]

And I was blinded by the sparks

I was holdin’ you close in the dark

Findin’ reasons to stay where we are

[Chorus]

All of my life, I’ve been sleepwalk livin’

Runnin’ around the same bars I’ve been in

It can be so lonely in this city

But it feels different when you’re with me

All of my life, it’s been heartbreak weather

Thinkin’ to myself, it won’t get better

It can be so lonely in this city

But it feels different when you’re with me

[Bridge]

You, that’s what I’ve been missin’

Words tangled up and twisted

Now, all the clouds been lifted

Lately, my heart’s been so empty

You, that’s what I’ve been missin’

Words tangled up and twisted

Now, all the clouds been lifted

Lately, my heart’s been so empty

[Chorus]

But it feels different when you’re with me

It feels different when you’re with me

All of my life, it’s been heartbreak weather

Thinkin’ to myself, it won’t get better

It can be so lonely in this city

But it feels different when you’re with me

It feels different when you’re with me