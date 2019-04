La nostra canzone preferita della settimana non rappresenta un genere ancora molto famoso in Italia.

Ma sta diventando sempre più difficile ignorare la popolarità del sound K-Pop. Ormai non è solo più un sottogenere d’oltremare, di nicchia. Il suo sound e stile oltraggioso ha invaso l’Europa come tanti altri generi musicali prima di esso.

Le Blackpink sono considerate una delle più popolari band K-Pop del mondo e sembrano più che pronte a continuare il proprio dominio globale.

Il video musicale creato per “Kill This Love” ha segnato un record. E’ stato il video che ha raggiunto quota 100 milioni di visualizzazioni prima di tutti. In una settimana dalla sua pubblicazione le view sono diventate 186 milioni.

Dopo un risultato del genere appare chiaro che le Blackpink si sono ritrovate i riflettori di tutto il mondo musicale puntati addosso.

Portando avanti la loro linea che fonde il canto coreano con quello inglese, le quattro ragazze Blackpink giocano con la cadenza che di solito non viene praticata nella musica pop occidentale.

Pensate che siano timide e che non abbiano carattere? Ogni membro delle Blackpink ha spavalderia e abilità da far impallidire stelle come Cardi B o Nicki Minaj.

Se questa sarà la prossima tendenza, la musica pop del futuro potrebbe assomigliare molto di più a quella proposta dal genere K-Pop che al pop attuale.

E voi che ne pensate delle Blackpink e del genere K-Pop?