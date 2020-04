L’attesissimo film Stardust, biopic su David Bowie, è stato presentato in anteprima online per la stampa e i distributori internazionali. Il film, si sarebbe dovuto presentare al Tribeca Film Festival di Robert De Niro, ma per le limitazioni imposte dall’emergenza, non si è potuto distribuire in sala. Dunque la Film Constellation, la produzione cinematografica, ha organizzato un’anteprima online del film su David Bowie, che racconta della sua prima esperienza negli Stati Uniti, il suo primo viaggio da musicista.

A dar notizia della presentazione online del biopic sul Duca Bianco è l’ANSA, inoltre è stata pubblicata anche una dichiarazione del CEO della società cinematografica, Fabien Westerhoff:

“Stardust è un film molto atteso dal mercato. Abbiamo così cercato un modo per restare in contatto con i compratori, e siamo entusiasti di potergli offrire questa opportunità unica di poter godere della pellicola di Gabriel in un ambiente opportuno, sicuro, e controllato. La nostra prima premiere digitale è stata un esperimento emozionante, che ha permesso a diverse centinaia di compratori di connettersi simultaneamente da ogni parte del mondo e contattarci nel giro di 24 ore. Non vediamo così l’ora di aggiungere una componente live a questa esperienza e renderla ancora più incredibile”

L’anteprima online del film è stata organizzata esclusivamente sotto inviti. L’introduzione comprende un red carpet e la presentazione del regista/sceneggiatore della pellicola, Gabriel Range, e degli attori Johnny Flynn, Jena Malone e Marc Maron.

Per quanto riguarda la produzione di Stardust, non ha avuto un consenso totale, la famiglia dello stesso Bowie ha bocciato l’idea della sua realizzazione, bloccando ogni diritto sulla musica del musicista britannico:

“Non conterrà brani originali di Bowie anche perché fortemente contrario alla realizzazione del progetto è il figlio dell’artista, Duncan Jones, che ha dichiarato su Twitter non solo di non aver concesso alcun diritto sulla musica del padre, ma anche che il progetto non ha affatto la benedizione della famiglia”.

Stardust è stato ventuto in Canada, Germania, Austria, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Medio Oriente, Russia, Portogallo, Hong Kong, Taiwan e India. Ad interpretare David Bowie è l’attore Johnny Flynn, che nelle vesti dell’icona dal pop fa il suo primo viaggio negli Stati Uniti nel 1971. Già record di vendite, il film è stato scritto da Christopher Bell e diretto da Gabriel Range.

