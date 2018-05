Charlie Puth: “Voicenotes” è il nuovo album del cantautore

Pubblicato oggi il secondo album di Charlie Puth dal titolo “Voicenotes”. Leggi qui tutti i titoli della tracklist

Charlie Puth torna con il secondo album della sua carriera di cantautore dal titolo “Voicenotes“, che arriva dopo l’album di esordio del 2016 “Nine Track Mind”.

L’album è composto da 13 tracce, 3 delle quali sono collaborazioni con altri artisti. Tra questi compaiono Kehlani per la canzone “Done for Me“, Boyz II Men per “If You Leave Me Now” e James Taylor per il brano “Change”.

Tutte le canzoni dell’album sono state prodotte da Charlie Puth, che ha anche co-scritto tutti i 13 testi.

Ascolta qui l’album “Voicenotes” di Charlie Puth, da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Tracklist dell’album “Voicenotes”