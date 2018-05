Pino Daniele: l’inedito “Resta quel che resta” a tre anni dalla scomparsa

Ancora una volta Pino Daniele torna a farci sognare, con un inedito che è uscito postumo oggi, a tre anni dalla scomparsa del cantante. Ecco “Resta quel che resta”

Una canzone con un testo da brividi, che molti hanno pensato sembri scritta dal paradiso, questa è “Resta quel che resta“, che già con la prima frase ci fa commuovere. “Quando qualcuno se ne va / resta l’amore intorno” questi i due primi versa che commuove ed emoziona tutti i suoi fan e la musica italiana tutta.

Questa mattina ben nove radio diverse hanno deciso di mandare in onda “Resta quel che resta” di Pino Daniele in onda per la prima volta contemporaneamente. Le radio che hanno partecipato all’iniziativa sono state RTL 102.5, Radio Italia, Radio KissKiss, Radio2, RDS, Radio Deejay, Radio Capital, Radio Monte Carlo e Radio Zeta L’italiana.

Nonostante il testo da brividi, la canzone non è recente, ma è stata fatta da Pino Daniele ben nove anni fa per poi restare nascosta fino ad oggi. La canzone, ancora grezza, è stata poi affidata al musicista e produttore discografico napoletano Corrado Rustici che l’ha musicata cercando di restare fedele allo spirito del cantante scomparso.

In una recente intervista, il manager di Pino Daniele ha così raccontato la storia di “Resta quel che resta”

Stava preparando l’album di duetti “Boogie Boogie Man” e mi mandava i provini per farmeli ascoltare. Furono fatte delle scelte e “Resta quel che resta” non entrò nel disco. Ma ovviamente non buttai nulla e i demo li misi tutti in cassaforte. Quando iniziammo a pensare all’evento del San Paolo mi tornò in mente quel pezzo e pensai che sarebbe stato bello recuperarlo e farlo ascoltare a tutti, come se Pino lo avesse scritto ieri.

Il brano anticipa il grande concerto-evento “Pino è” dedicato a Pino Daniele che si terrà il prossimo 7 giugno al San Paolo di Napoli. Saranno presenti tantissimi colleghi e amici di Pino, tra i quali Jovanotti, De Gregori, Giorgia e Antonello Venditti.

Nonostante non manchi la commozione, il manager e amico di Pino Daniele ci tiene a precisare che “Resta quel che resta” è una canzone positiva, un pop fresco e rassicurante.

È proprio vero che un vero artista non muore mai…