Missione compiuta per Charli XCX… l’innovativa cantante pop è riuscita a registrare un album da 0 durante la quarantena… in pochi ci credevano, ma la pop star ce l’ha fatta.

How I’m Feeling Now – è questo il titolo dell’album – uscirà il 15 maggio, quindi domani, e si preannuncia come il miglior album della 27enne da True Romance a ora, almeno se tutte le canzoni saranno come “Forever” e “Claws“. Charli ha svelato anche la cover questo pomeriggio e nell’immagine è dannatamente sexy…. è sdraiata sul letto con pochi vestiti e tiene in mano una videocamera. Ah… ha pubblicato anche la tracklist.

Come previsto, i singoli che abbiamo menzionato qui sopra fanno compagnia a “Now I Understand“.

L’album contiene 11 tracce in totale, inclusi alcuni titoli intriganti, almeno nel nome: “Pink Diamond”, “Detonate”, “C2.0”, “Party 4 U” e “Visions”.

Charli pubblicherà anche un libro che documenterà la realizzazione dell’album e il suo ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Tracklist di How I’m Feeling Now di Charli XCX: