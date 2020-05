Se vi piacciono i film drammatici tratti da storie vere, Clouds in arrivo su Disney + è il film che fa per voi. Una storia che vi farà sicuramente svuotare la scatola dei fazzoletti, ma che saprà anche emozionare e arricchire ognuno di noi.

Con un catalogo in costante crescita, Disney + è pronto a presentare prodotti nuovi per i suoi numerosi abbonati, e nel caso di Clouds, decide di puntare su una storia vera tratta da un libro di memorie.

Il film è basato infatti sul volume autobiografico di Laura Sobiech dal titolo Fly a Little Higher, dove l’autrice parla di suo figlio Zach, affetto da una grave forma di tumore osseo.

La trama di Clouds

Il film Clouds ha come protagonista Zach Sobiech, diciassettenne alle prese con sogni e speranze per il futuro come tutti i suoi coetanei. Purtroppo però la vita di Zach non è come quella dei suoi amici. Una malattia destinata ad aggravarsi giorno dopo giorno, gli rende la vita difficile, ma non per questo gli impedisce di sognare e portare avanti i propri progetti musicali. Zach infatti sogna di diventare un grande musicista.

Il film sarà diretto dal regista Justin Baldoni, che ha avuto la fortuna di conoscere Zach e di fargli una promessa, poco prima che il ragazzo morisse. Ecco quanto raccontato dal regista:

Mi sono innamorato della gioia e della simpatia contagiosa di Zach sette anni fa, quando ho realizzato un breve documentario sulla sua vita. Poco prima della sua morte, gli ho fatto una promessa, ossia che avrei fatto qualsiasi cosa per fare in modo che il mondo ascoltasse la sua musica

[…]

É fondamentale per me assicurarmi che il messaggio di speranza, fede e trionfo di Zach di fronte alle avversità possa toccare quanti più cuori possibili nel mondo…

Le parole del regista non lasciano scampo: preparatevi a piangere a dirotto d’avanti alla tv!

Il cast del film

Per quanto riguarda il cast, il protagonista Zach verrà interpretato dall’attore Fin Argus. Accanto a lui Sabrina Carpenter vestirà i panni di Sammy, sua amica e compagna di band; Madison Iseman interpreterà Amy, la ragazza di Zach; Infine Thomas Everett Scott e Neve Campbell saranno Laura e Rob, genitori del protagonista.

Il film Clouds sarà disponibile sulla piattaforma Disney + per il prossimo autunno.