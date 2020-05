L’emergenza Coronavirus ha assestato un duro colpo anche alla produzione di Gomorra 5, ma da quanto ci fa sapere il presidente di Cattleya Riccardo Tozzi, la lavorazione della serie tv potrebbe riprendere a breve.

Gomorra 5, se lo permetteranno le misure di sicurezza sul set, inizierà le riprese tra luglio e settembre di quest’anno. Non c’è da essere molto positivi al riguardo però, perché da quello che racconta proprio Tozzi, c’è ancora tanto lavoro da fare.

Le novità legate a Gomorra 5 sono comunque tante e interessanti, e non vediamo l’ora di poterci tuffare di nuovo nel vivo della storia.

Il ritorno di Marco D’Amore in Gomorra 5

Una delle novità più interessanti riguarda l’attore Marco D’Amore, che pare tornerà in Gomorra 5 in veste di regista. Ma le novità non finiscono qui. Chiunque abbia visto il film L’Immortale (spin-off di Gomorra) dedicato al personaggio di Ciro Di Marzio, sa che quest’ultimo non è morto!

Pare infatti che il film L’Immortale sia stato pensato come un vero e proprio ponte tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra, e che possa quindi portare al ritorno dell’attore Marco D’Amore tra i nomi del cast.

In ogni caso, come ha confermato lo stesso Riccardo Tozzi, la quinta stagione di Gomorra potrebbe essere anche l’ultima, quella conclusiva dell’intero ciclo di storie tratte dai libri di Saviano.

Queste le parole del produttore:

Non si sa mai. Ma in questo momento stiamo pensando a questa stagione come l’ultima.

Sarebbe comunque inutile e controproducente spingere ancora in avanti la storia, che già dopo le prime due stagioni sembrava, a mio avviso, perfetta. Con il ritorno di Ciro, poi, si va a ripescare uno dei personaggi più amati. Il rischio di ripetere gli schemi già visti è sempre più alto.

E tu cosa ne pensi? Sei entusiasta del probabile ritorno di Ciro Di Marzio in Gomorra 5? Faccelo sapere lasciando un commento!