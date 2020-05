Katy Perry si prepara a iniziare una nuova era con “Daisies”, che rappresenterà il singolo di lancio per il nuovo album e che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da domani.

Ma a proposito del nuovo album la cantante ha finalmente rivelato la data d’uscita del tanto atteso progetto discografico, che andrà a seguire “Witness”, rilasciato nel 2017.

Per annunciare la notizia pero’, Katy ha voluto fare le cose in maniera del tutto inusuale e lo ha fatto grazie all’aiuto di Amazon e di Alexa. Chiedendo infatti all’apparecchio elettronico “Alexa, when does KP5 drop?” (Alexa, quando esce KP5?), una fan ha ricevuto la risposta desiderata:

“Katy mi ha chiesto di farti sapere che il suo nuovo album sarà rilasciato il 14 Agosto. Assicurati di seguire Katy Perry su Amazon Music”

La casa discografica Capitol Records ha successivamente confermato la notizia: il 14 Agosto avremo modo di ascoltare il quinto album di Katy Perry. Proprio la cantante alcuni giorni fa aveva voluto rassicurare i fan confermando l’uscita del progetto discografico nonostante il periodo di incertezza che il mondo sta vivendo.

“Nessun Coronavirus ci fermerà dal danzare, anche se nelle nostre case. Molte delle canzoni sono gioiose, forti, potrebbero essere anche di aiuto in qualche modo. Quindi quarantena o non quarantena l’album arriverà, dovrò solo essere più innovativa, farò parlare la musica per me!”

E il primo assaggio arriverà proprio domani con il singolo “Daisies” attorno al quale negli ultimi giorni sono nate diverse teorie. Nel corso dell’ultimo anno Katy ha rilasciato alcuni brani come “Small Talk”, “Harleys in Hawaii” e “Never Worn White”, ma non è ancora chiaro se faranno parte o meno del disco. Nell’ultimo video di “Never Worn White” aveva annunciato al mondo la sua gravidanza: la cantante e il compagno Orlando Bloom diventeranno genitori proprio quest’estate. Insomma, si prospettano mesi ricchi di nuovi inizi per la nostra Katy!