I LANY sono tornati con un nuovo singolo dal titolo “Good Guys” ed è una sorta di ritorno alle loro radici, al periodo pre-fama.

Di cosa parla Good Guys?

La canzone è molto orecchiabile e secondo noi potrebbe funzionare molto bene in radio, anche in Italia. Dice essenzialmente di fingere di essere uno stronzo per conquistare la ragazza che ti piace. Beh, potrebbe essere un buon consiglio. Spesso le ragazze al giorno d’oggi ti dicono: “ti vorrei un po’ più stronzo,” però alla domanda cosa significa più stronzo nemmeno loro sanno rispondere. Forse la risposta è proprio nella canzone Good Guys dei LANY.

“Voglio chiamarti, raccontarti come mi sento”, inizia così la traccia il cantante Paul Klein. “Ma potrei spaventarti se divento troppo reale.”

Il suo dilemma diventa evidente sul ritornello.

“Voglio solo darti tutto, mostrarti che sono un gentiluomo del sud,” canta Paul. “Tutto quello che voglio fare è farti entrare, ma i bravi ragazzi, i bravi ragazzi non vincono mai.”

Come dare torto ai LANY? Spesso più ci si comporta bene e meno si ottiene in amore. Meglio essere distaccati. Ma a questo punto chiediamo una risposta alle ragazze che visitano il sito, se capitano in questa notizia. Voi come preferite i ragazzi? Stronzi o più romantici?

Una foto della band LANY per presentare il singolo Good Guys

Tornando a Good Guys, cosa ha ispirato la canzone? Bene, la vita reale.

“Non appena dici: adoro passare il tempo con te a qualcuna, lei si spaventa e perde l’interesse nei tuoi confronti, se mai quell’interesse ci fosse,” spiegano i LANY nel comunicato stampa. È come una sfida. Hai il compito di convincere qualcuno a innamorarsi di te.”

Good Guys è il singolo principale del terzo album del trio, che si intitola Mama’s Boy. La canzone è stata scritta insieme a Sasha Sloan e King Henry.

Il video musicale

Il video musicale di Good Guys è stato pubblicato nella giornata di ieri – 13 maggio 2020 – e in poche ore ha già superato quota 200 mila visualizzazioni. La band si mostra in una fattoria e in ambientazioni bellissime e selvagge degli Stati Uniti.

Il testo di Good Guys dei LANY

[Verso 1]

I wanna call you up

Tell you how I feel

But I might scare you away if

I get too real

So I won’t text back

For a couple hours

What I really wanna do is

Bring you flowers

[Pre-Ritornello]

I’m not gonna hold your hand

Ask if you wanna dance

Not gonna take you home, even though

[Ritornello]

I just wanna give you everythin’

Show you I’m a Southern gentleman

All I wanna do is let you in

But good guys, good guys never win

I just wanna be the one you call

Anything you need, anything at all

All I wanna do is let you in

But good guys, good guys never win

[Verso 2]

When you stay out late

And I don’t hear back

I always wonder where you’ve been but

I don’t ask

You’re the one I want

I don’t wanna share

But when you talk about someone else

I act like I don’t care

[Pre-Ritornello]

I’m not gonna hold your hand

Ask if you wanna dance

Not gonna take you home, even though

[Ritornello]

I just wanna give you everythin’

Show you I’m a Southern gentleman

All I wanna do is let you in

But good guys, good guys never win

I just wanna be the one you call

Anything you need, anything at all

All I wanna do is let you in

But good guys, good guys never win

[Ponte]

So I’m gonna play it cool

‘Til I know you want me too

So I’m gonna play it cool

‘Til I know you want me too

[Ritornello]

I just wanna give you everythin’

Show you I’m a Southern gentleman

All I wanna do is let you in

But good guys, good guys never win

I just wanna be the one you call

Anything you need, anything at all

All I wanna do is let you in

But good guys, good guys never win

[Post-Ritornello]

So I’m gonna play it cool

‘Til I know you want me too

[Conclusione]

So I’m gonna play it cool

‘Til I know you want me too

So I’m gonna play it cool

‘Til I know you want me too