Le ultime dichiarazioni di Morgan, fatte qualche ora fa al Corriere della Sera, sembrano non lasciare alcun dubbio: ci potrebbe essere un ritorno dei Bluvertigo!

Pare che la situazione di quarantena che ci sta angosciando ormai da inizio marzo, abbia spinto Morgan a scrivere canzoni con i Bluvertigo. Una lontananza forzata, dal tempo e dall’obbligo di distanziamento sociale, che però pare essere positiva per la band, che si è in effetti ritrovata.

In queste settimane coi Bluvertigo stiamo scrivendo un disco a distanza. Sono ispirato drammaticamente dal momento, sono canzoni malinconiche…

Queste le parole di Morgan, che racconta come un momento così difficile per l’Italia e per il mondo sia diventato motore creativo per la sua penna artistica.

Morgan: prima del ritorno dei Bluvertigo, l’uscita del suo libro

Appuntamento importante per tutti i fan di Morgan e gli estimatori della sua musica, è l’uscita del libro autobiografico “Essere Morgan – La casa gialla”, prevista per oggi 14 maggio 2020.

Il volume sarà il primo di una trilogia, come ha raccontato lo stesso Morgan, e si apre con una lettera indirizzata al Ministro dei Beni Culturali Franceschini, chiamato in causa per una proposta di legge che tuteli le case degli artisti.

Per chi non fosse aggiornato sulla vita privata di Morgan, all’artista è stata pignorata la casa di proprietà per una questione di debiti. Così lo racconta lo stesso Morgan:

L’Agenzia delle Entrate blocca ogni guadagno per ripianare un debito, quindi non posso pagare gli alimenti per le mie figlie. Così la casa è stata pignorata e sono stato cacciato. Secondo me è incostituzionale: senza la mia abitazione-laboratorio non posso esercitare il diritto al lavoro.

Nell’intervista di Morgan non poteva mancare anche un riferimento a Bugo e a quanto successo nella semifinale dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Pare che i due non abbiano ancora avuto modo di chiarirsi né di riappacificarsi.

Ad ogni modo il secondo libro si chiamerà “Dov’è Bugo?”, con chiari riferimenti ai fatti sanremesi che verranno raccontati con l’utilizzo di nomi falsi; il terzo ed ultimo volume invece sarà “La canzone perfetta”, in cui Morgan promette di spiegare come si scrive una canzone dedicata al difficile rapporto avuto con suo padre.

Cosa ne pensi di questo probabile ritorno dei Bluvertigo? Ci saranno riferimenti anche nel libro in uscita? Facci sapere cosa ne pensi lasciando un commento.