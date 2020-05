Sia pubblicherà un nuovo singolo dal titolo “Together” il 20 maggio, tra 6 giorni. È il primo singolo estratto dalla colonna sonora di Music, un musical diretto dalla stessa Sia in uscita a settembre e interpretato da Maddie Ziegler e Kate Hudson.

La cantautrice australiana non solo ha scritto la sceneggiatura e diretto il film, ma ha anche scritto le canzoni di tutta la pellicola.

Di cosa parla il film Music? Bene, secondo quanto riportato da Rolling Stone nel 2018, parla di un’adolescente autistica, che viene curata da sua madre… una spacciatrice.



Sia potrebbe aggiungere un Oscar alla sua collezione di premi con uno dei suoi tanti ruoli nel film?

Vedremo… aspettiamo il primo trailer ufficiale per dare un primo responso.

Il 2020 è stato un anno tranquillo per lei. Infatti la cantante di “Chandelier” non ha rilasciato molte canzoni quest’anno. Ha iniziato contribuendo con “Original” alla colonna sonora di Doolittle e poi ha unito le forze con le BTS nella traccia “On”. Non molti giorni fa però, Sia ha voluto contribuire alla raccolta fondi per aiutare le associazioni che lottano contro il COVID-19 rilasciando un singolo intitolato “Saved My Life“.

Tra 6 giorni capiremo se Together potrà essere una canzone da premio Oscar.