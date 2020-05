La serie si basa sull’omonimo film del regista di Parasite, Bong Joon-ho, del 2013.

Il thriller post-apocalittico si svolge su un treno in costante movimento.

Snowpiercer segue i sopravvissuti sul pianeta Terra dopo che lo stesso è diventato un deserto ghiacciato. Le persone si trovano in questo mezzo che è formato da 1001 carrozze e che gira continuamente intorno al mondo.

E’ stato adattato per Netflix da Graeme Manson (Orphan Black) e debutterà lunedì 25 maggio, anche in Italia. Inizialmente verranno rilasciati solo i primi due episodi, con un nuovo episodio che uscirà ogni lunedì dal 1 giugno.

Esplorando il tema della giustizia sociale e dell’oppressione, Snowpiercer ci mostra Jennifer Connelly tra i passeggeri della prima classe del treno, mentre Daveed Diggs interpreta uno dei prigionieri di una classe inferiore.

A febbraio, Joon-ho è diventato il primo regista sudcoreano a vincere il premio come miglior regista agli Academy Awards per Parasite. Il film, che vi consigliamo caldamente, ha vinto anche le statuette per la migliore sceneggiatura originale e miglior film.