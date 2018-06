Jovanotti lancia un nuovo singolo: “Affermativo” – In radio dal 15 Giugno

Alla vigilia della prima data europea a Stoccarda, dove il 16 giugno Lorenzo live 2018 festeggerà la 60/a serata del tour, Jovanotti lancia Affermativo, il nuovo singolo in radio da venerdì 15 giugno.

Tratto da Oh, vita! l’album prodotto da Rick Rubin per Universal Music, già certificato Fimi triplo disco di platino, il brano è una cumbia che come in un mantra ripete “Non si può vivere in un mondo senza cielo, non si può vivere in un mondo chiuso”.

“Non ho mai pensato che Affermativo potesse essere un singolo, anche se è una delle canzoni più urgenti dell’album e una delle mie preferite; ma le cose a volte si mettono in fila con un senso che stupisce, e i segni vanno seguiti”,

dice Lorenzo.