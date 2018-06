“Scorpion”: il nuovo album di Drake. Data di uscita e copertina dell’album

Oggi Drake ha confermato la data di uscita del suo quinto album in studio “Scorpion”.

Scorpion, il nuovo album di Drake uscirà il 29 giugno.

Il rapper canadese ha utilizzato anche i suoi account social per rivelare la copertina ufficiale di “Scorpion”, che è un’immagine in bianco e nero di Drake che indossa una felpa con in basso la firma “Aubrey Graham” accanto al titolo dell’album.

“Scorpion” è stato interamente registrato a Toronto, in Canada, sarà distribuito da OVO Sound, Young Money, Cash Money e Republic Records e includerà le canzoni di successo “God’s Plan”, “Nice for What” e “I’m Upset“.