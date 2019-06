L’estate di Arisa inizia oggi, con l’uscita del nuovo singolo dal titolo Tam Tam, estratto dall’album “Una nuova Rosalba in città” e da oggi in rotazione radiofonica.

Una canzone leggera e tutta da ballare, con un ritornello immediatamente orecchiabile che sicuramente sentiremo spesso in radio da oggi in poi.

Il significato di Tam Tam

“La notte descrive i movimenti del dolore all’interno del corpo, Tam Tam è il rumore assordante che fa il cuore alla sola vista della persona amata. Una dichiarazione spassionata su ritmi modernamente tribali, suoni onomatopeici e un’impronta internazionale grazie a Shridhar Solanki.”

Con queste parole Arisa descrive il suo nuovo singolo, lasciando al testo il significato più profondo di Tam Tam. Chiunque si sia innamorato almeno una volta, sa cosa significa sentire letteralmente battere il proprio cuore al pensiero della persona amata.

Tutto questo è Tam Tam, con la splendida voce di Arisa e una musica che coinvolge e diverte al punto giusto.

Tam Tam – Testo

Cos’è questo battere nel petto senti qua

Batte forte fa tam tam tam tam

Picchia nella testa dico basta però c’è

Senti come fa beng beng beng beng

E da quando sei comparso e da quando ci sei tu

Tra milioni è più diverso e molto più

E da quando sei comparso il mio cuore fa bum bum

C’è un tamburo qui nel petto

Tam tam beng beng bum bum

Tam tam tam beng beng beng bum bum

Senti un po’

Questo è il messaggio tu lo capisci o no

Tam tam tam beng beng beng bum bum

Dice che io amo te

Cos’è questo botto nel mio petto senti qua

Batte forte fa batte forte fa tam tam tam tam

Picchia nel cervello dico basta però c’è

Senti come fa beng beng beng beng

E da quando sei comparso e da quando tu ci sei

Nel mio cuore c’è lo spazio dove stai

E da quando sei comparso il mio cuore fa bum bum

C’è un tamburo qui nel petto

Tam tam beng beng bum bum

Tam tam tam beng beng beng bum bum

Senti un po’

Questo è il messaggio tu lo capisci o no

Tam tam tam beng beng beng bum bum dice che io amo te

Non puoi non credere

Non puoi non resistere

Non puoi resiste è formidabile

Tam tam tam beng beng beng bum bum

Dice che io amo te

Se ti guardo mi fa beng

Se poi mi tocchi fa tre volte beng

Poi si riaccende un tam tam

Se mi parli fa bum bum

Se mi sorridi fa tam tam tam beng beng beng bum bum

Tam tam tam beng beng beng bum bum

Senti un po’

Questo è il messaggio tu lo capisci o no

Tam tam tam beng beng beng bum bum

Dice che io amo te

Te

Te