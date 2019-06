Il nuovo singolo di Calcutta è Sorriso (Milano Dateo), un titolo breve e semplice ma che nel suo testo cela, a detta dello stesso cantautore, tutto il senso dell’amore.

La canzone è stata presentata sulla pagina Instagram di Calcutta, con una semplice didascalia: “Per me le storie d’amore sono così”.

Molta curiosità desta anche il sottotitolo di Sorriso, ossia “Milano Dateo“. Si tratta di una stazione ferroviaria del milanese, dove sono ambientate anche le prime scene del video della canzone.

Il significato di “Sorriso (Milano Dateo)”

Proprio da Milano Dateo parte il viaggio raccontato nel singolo “Sorriso“, luogo da dove il protagonista della canzone parte per andare incontro ad “un’amica” che non vede da due anni.

Le emozioni cantate sembrano chiare: lui un po’ inaffidabile e incostante, lei che versa ancora lacrime legate a ricordi lontani.

Il senso di “Sorriso” potrebbe essere tutto in questo amore mai vissuto davvero, un legame intenso, ma che alla fine non è destinato a compiersi. Alcuni potrebbero chiamarla friendzone, forse, ma per Calcutta, l’amore è così.

Sorriso – Testo di Calcutta

Milano Dateo sulla mappa

non ci passo stanotte

ovunque non ci sei

mi sembra il Colosseo

dal cielo piovono cocktail

in elicopter

su Sesto San Giovanni

manco a loro arriva il lunedì

e non ti bacio da due anni

cara amica promettimi

che persa nei tuoi giri

se qualcuno poi ti parla di me parla di me

un sorriso ti spaccherà in tre

E non mi dire che ti manco tanto tanto

che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto

mentre

tururururu

tururururu

Ti prego parliamo di te

che se parlo di me mi manca il respiro

ho perso troppe ore di sonno

che se dopo mi sdraio dormo come un ghiro

ho fatto le cose più brutte che se mamma sapesse rimarrebbe male

ho fatto le cose più brutte guarda scusa mamma è una scusa per cantare

Ti prego amore mio promettimi

che persa nei tuoi giri

se qualcuno poi ti parla di me parla di me

un sorriso ti spaccherà in tre

E non mi dire che ti manco tanto tanto

che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto

mentre

tururururu

tururururu

Lo sai vorrei prometterti

il vento tra i capelli

quando sei qui davanti

e sono sempre fermi

non mi dire che ti manco tanto tanto

e torni a casa e dormi sempre insieme al gatto

mentre ti rigiri

mentre ti rigiri

Ok va bene dai promettimi

e poi prometti ancora

che se qualcuno poi ti parla di me parla di me

un sorriso ti spaccherà in tre

E non mi dire che ti manco tanto tanto

che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto

mentre

tururururu