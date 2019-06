View this post on Instagram feels good 🧡 @taylorswift A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Jun 11, 2019 at 4:52pm PDT Ecco il post in cui sembra che Katy e Taylor abbiano fatto pace!

Dopo anni di frecciatine e incomprensioni, sembra arrivato il momento per Katy Perry e Taylor Swift di fare la pace. Lo annunciano attraverso un post di Instagram della Perry, in cui inserisce simpaticamente il luogo “Let’s Be Friends”, “Diventiamo amiche”.

La foto mostra un piatto di biscotti alle gocce di cioccolato, dove troneggia la frase “Peace at last” (Finalmente la pace) contornata dai simboli della pace e scritta con un colore rosso fuoco.

Sotto il post Katy commenta “Feels good”, “Si sta bene”, e tagga la Swift accanto a un cuoricino arancione.

Che il tanto atteso armistizio tra le due sia il preludio di un duetto? I fan di entrambe non aspettano altro. Non ci sono ancora notizie certe a riguardo, ma sarebbe interessante per le due lasciarsi alle spalle anni di battibecchi firmando insieme una collaborazione.

Lo scontro tra le due ha origine diversi anni fa: il tutto era nato per una questione di contratti di esclusiva tra ballerini dei rispettivi corpi di ballo. Una cosa tira l’altra: hanno poi proseguito con frecciatine e dissing nei brani “Bad Blood” e “Swish Swish“.

Sembra però che negli ultimi tempi le acque tra le due si fossero calmate: Taylor Swift qualche giorno fa ha infatti aggiunto alla sua playlist “ME!” di Apple la nuova canzone della Perry, “Never Really Over“.

Nel maggio del 2018, Katy Perry aveva inviato alla Swift un ramo d’ulivo, dono decisamente simbolico.

Tutti piccoli gesti che hanno portato alla tanto agognata pace tra le due.

Un duetto, oltre che suggellare la nuova amicizia, potrebbe servire per dare una svolta alla carriera di entrambe, un po’ sottotono negli ultimi tempi.

Dopo il grande successo di “Prism“, album elogiato dalla critica, la stessa Perry ha infatti definito “Witness” un insuccesso, un fallimento sia per la critica sia in classifica.

Per quanto riguarda la Swift, il suo nuovo singolo “ME!” non sembra aver colpito nel segno: anche se ha raggiunto il secondo posto nella classifica Billboard, sta per lasciare la Top 10 e non sembra essere destinato a tornare ai vertici della classifica in un prossimo futuro.

Un pezzo che ha deluso le altissime aspettative dei fan, anche quelli più accaniti!

In un momento così delicato, unire le forze potrebbe essere una grande risposta alle critiche ricevute da entrambe e potrebbe portare a una collaborazione mai vista in precedenza.

E tu vorresti un bel duetto tra le due cantanti? Fammi sapere nei commenti!