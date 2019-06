Un’estate particolare, quella prospettata dal nuovo singolo de Le Vibrazioni dal titolo “L’amore mi fa male”, fatta di ossessioni, follie e… viaggi.

Un ritmo latino incalzante ci presenta “L’amore mi fa male” già dai primi significativi secondi. La canzone è disponibile da oggi in digital download e dal 21 giugno anche in rotazione radiofonica.

Un piccolo estratto della canzone è stato condiviso in anteprima da Repubblica, e ci fa già capire lo stile della canzone.

Le Vibrazioni

“L’amore mi fa male è una visione ironica di un uomo innamorato pazzo di qualcuno che, pur sapendo che gli farà male, insiste nel torturarsi e nutrirsi di ossessivo amor disperato – queste le parole di Francesco Sarcina – Ha un sapore latino, perché la fuga spesso prevede un viaggio, in questo caso in Sud America: lì dove la musica ovunque annebbia e distrae dal mal d’amore”.

Un’estate piena di ossessioni d’amore, quindi, ma pur sempre un momento per fuggire, viaggiare, e vivere le emozioni al massimo.

L’amore mi fa male – Testo de Le Vibrazioni

Ma la senti anche tu quest’aria strana

ho i vestiti appiccicati sulla schiena

mi manda fuori questa musica cubana

E poi che sono queste facce sorridenti

questi sorrisi che ci volano tra i denti

sarà l’umidità, ma io mi sento a pezzi

Ma chi l’ha detto che l’amore fa bene

per adesso a me l’amore fa bene

mi fa tremare e impazzire

ahi ahi ahi ahi

l’amore mi fa male

ahi ahi ahi ahi

me mata Santa Madre

ahi ahi ahi ahi

l’amore mi fa male

ahi ahi ahi ahi

ahi ahi ahi ahi

Dottore lei dice che è normale

se ogni notte io la voglio rivedere

ho questa smania che mi morde come un cane

Ma chi l’ha detto che l’amore fa bene

per adesso a me l’amore fa bene

e non mi fa più dormire

ahi ahi ahi ahi

l’amore mi fa male

ahi ahi ahi ahi

me mata Santa Madre

ahi ahi ahi ahi

l’amore mi fa male

ahi ahi ahi ahi

ahi ahi ahi ahi

ahi ahi ahi ahi

ahi ahi ahi ahi

ahi ahi ahi ahi

Ma chi l’ha detto che l’amore fa bene

offre da bere, ma ti lascia da pagare

mi fa tremare e impazzire

ahi ahi ahi ahi

ahi ahi ahi ahi

ahi ahi ahi ahi

l’amore mi fa male

ahi ahi ahi ahi

me mata Santa Madre

ahi ahi ahi ahi

l’amore mi fa male

ahi ahi ahi ahi

ahi ahi ahi ahi

ahi ahi ahi ahi

ahi ahi ahi ahi

L’amore mi fa

ahi ahi ahi ahi

l’amore mi fa

ahi ahi ahi ahi

l’amore mi fa

ahi ahi ahi ahi

l’amore mi fa

ahi ahi ahi ahi

Le date del tour 2019 de Le Vibrazioni

Le Vibrazioni presenteranno questo e altri brani in un lungo tour. Ecco le date e i luoghi di tutte le tappe:

17 giugno – Piazza Ciaia – FASANO (BR)

22 giugno – Piazza della Repubblica – CAMPOBASSO

23 giugno – Campo Sportivo – CAIANELLO (CE)

28 giugno – Festival di Pulcinella – ACERRA (NA)

29 giugno – Outlet Village – VALDICHIANA (FI)

5 luglio – Radio Bruno Estate @ La Notte Rosa – CESENATICO (RN)

13 luglio – Radio2 Summer Live – PORTO RECANATI (MC)

14 luglio – Battiti Live – TRANI (BR)

20 luglio – Piazza Comune – SIMAXIX (OR)

26 luglio – Summer Orio Center – ORIO AL SERIO (BG)

10 agosto – Arena Spettacoli @ Follonica Summer Festival – FOLLONICA (GR)*

15 agosto – Piazza Vittorio Emanuele III – SEMINARA (RC)

16 agosto – Piazza 19 marzo – CISTERNA DI LATINA (LT)

17 Agosto – Piazza Municipio – CASIGNANA (RC)

18 agosto – Piazza Capitaneria di Porto – BELLARIA IGEA MARINA (RN)

23 agosto – Piazza Marina Corta – LIPARI (ME)

24 agosto – Piazza Falcone e Borsellino – PARTANNA (TP)

25 Agosto – Piazzale Centro Commerciale Porto Bolaro – REGGIO CALABRIA

14 settembre – Piazza SS. Trinità – POLIZZI GENEROSA (PA)

29 settembre – Piazza Italia – UGENTO (LE)