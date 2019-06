Il suo ultimo film Dolor y Gloria , ha ricevuto un’ottima accoglienza (anche per quanto rigurada il botteghino italiano) e si è guadagnato a Cannes la Palma d’Oro per il miglior attore ad Antonio Banderas .

Pedro Almodovar è, a conti fatti, uno dei più grandi ed influenti registi spagnoli, famoso in tutto il mondo per il suo modo molto personale, ispirato e provocatorio di fare cinema.

Nonostante la presenza a Venezia di Almodovar non sia stata copiosa, non si può ngare l’amore che il nostro paese gli riservi.

