I membri del “True Knot”, che si nutrono della Luccicanza degli innocenti alla ricerca della loro immortalità. Formando un’improbabile alleanza, Dan e Abra si impegnano in una brutale lotta tra la vita e la morte contro Rose The Hat.

Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all’Overlook, Danny Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un’adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la “Luccicanza”.

Nei panni dell’ormai quarantenne Danny Torrance troviamo l’attore Ewan McGregor che sarà affiancato da Rebecca Ferguson, che interpreterà l’antagonista Rose The Hat e per la prima volta sul grande schermo ci sarà anche la piccola Kyleigh Curran .

