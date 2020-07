Da oggi sono aperte le prevendite per Heroes, il primo concerto italiano della storia che sarà trasmesso in live streaming. L’evento, che si terrà domenica 6 settembre sul palco dell’Arena di Verona, vedrà tra i partecipanti 34 artisti dello scenario musicale italiano che si uniranno a sostegno dei lavoratori dello spettacolo e dell’industria musicale. Heroes prenderà il via dalle 19, e produrrà 5 ore di musica live con un cast d’eccezione.

Lo streaming sarà disponibile sia sul sito Futurissima.net, sia tramite app mobile su A-Live. La piattaforma, realizzata in collaborazione con Wyth, un’applicazione mobile per dispositivi smart, integrerà alcune delle scelte innovative: a tutti i partecipanti sarà consentita la presenza interattiva all’interno dei tre stage virtuali dove si esibiranno gli artisti, e sarà permessa l’entrata nella community area, un’occasione per essere partecipi come pubblico pagante anche comodamente da casa.

A-Live darà inoltre darà la possibilità di interagire con lo stage principale diventando protagonisti dello show. Si potrà accedere a un’area backstage per scoprire cosa succede dietro le quinte, e scoprire alcune curiosità dei protagonisti di Heroes. Il servizio di streaming sarà fornito da MainStreaming, leader italiano del settore. Le radio che trasmetteranno l’evento sono Rai Radio 2 e Radio Italia, partner ufficiali di Heroes.

Il cast vanta i nomi più celebri e in voga del panorama musicale nazionale. Saranno presenti: Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anna, Brunori Sas, Coez, Coma Cose, Diodato, Elodie, Eugenio In Via Di Gioia, Fedez, Frah Quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz&Madman, Ghali, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Salmo, Shiva, Subsonica, Tommaso Paradiso, Willie Peyote.

L’evento fa parte delle manifestazioni organizzate nella città veneta per rianimare le attività dello spettacolo. La settimana dedicata alla musica prende il nome di “Da Verona Riaccendiamo la Musica”, e prevede l’organizzazione di una serie di eventi che promuovono la cultura e la musica italiana. Questa interessante iniziativa favorirà la musica come centro propulsore del territorio locale e nazionale, e valorizzerà, attraverso una serie di incontri tematici e workshop con i maggiori operatori del settore, il lavoro svolto dagli addetti allo spettacolo. Ci saranno infatti degli incontri che spiegheranno l’evoluzione del live entertainment musicale.

Sin da subito è possibile acquistare l’accesso alle piattaforme in streaming su tutte le principali società di ticketing (Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket). Il prezzo stabilito per il biglietto virtuale è di 9,90 euro più 1 euro di commissione di servizio.

Per un periodo di quindici giorni a partire dal 14 fino al 31 luglio sarà invece attiva una speciale promozione “Iniziamo il futuro insieme”, che consentirà di ottenere due biglietti al prezzo di uno, mentre dal 1 agosto entrerà in vigore il prezzo pieno a 9,90 euro cadauno, ma si manterrà comunque la possibilità di acquistare tre biglietti al prezzo di 19,80 (+3 euro di prevendita).

La scelta della location è indicata per un evento che unirà decine di artisti nel segno della solidarietà e dell’impegno sociale. L’Arena di Verona è un luogo sublime per evidenziare questa iniziativa, lanciata da Music Innovation Hub Spa – Impresa Sociale (MIH), e organizzata e prodotta da Friends&Partners, Live Nation e Vivo Concerti, in collaborazione con Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi, R&P Legal, Librerie Feltrinelli e con i contributi di Vertigo e Magellano. Anche la nota piattaforma streaming Spotify è Music Streaming Partner di Heroes.

Il ricavato di Heroes andrà ad alimentare il Fondo “COVID-19 Sosteniamo la musica” di Music Innovation Hub, sostenuto da Spotify e promosso da FIMI, in partnership con AFI, Assomusica, NUOVOIMAIE e PMI e rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti della pandemia: artisti emergenti e lavoratori con contratti a tempo determinato, che rappresentano la parte viva dell’industria musicale. In particolare, la raccolta filantropica generata da questo progetto, prevede il versamento di una quota del 15% in favore dei lavoratori dello spettacolo precari dell’Arena di Verona.

L’evento, inoltre, sarà dedicato al personale medico sanitario e consentirà di sottolineare come la musica rappresenterà l’elemento chiave per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu, grazie alla partnership con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, al patrocinio della Rai e degli artisti che vi hanno aderito.

All’Arena di Verona dal 2 al 5 settembre si terranno anche i Music Awards, quest’anno giunti alla quattordicesima edizione. L’edizione del 2020 sarà dedicata al tema della pandemia che rimarrà nella memoria di tutti. I famosi “Premi della Musica” diventano infatti i “Premi DALLA Musica” e saranno dedicati a tutti quei lavoratori dello spettacolo che continuano a rimanere sospesi e invisibili e attendono che la situazione si sblocchi definitivamente,. La dedica non sarà solo simbolica ma anche concreta. Sarà possibile inviare un “sms solidale” – che confluirà nel Fondo COVID19 – Sosteniamo la musica – con cui si potrà fare la propria donazione.