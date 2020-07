Se c’è una cosa di cui tutti sono al corrente è che TikTok è senza dubbi il social del momento, nonché il più popolare tra le nuove generazioni negli ultimi anni. Il suo grande successo è dovuto al fatto che basta veramente poco per divertirsi: TikTok è pensato per fare brevi video in cui si balla una coreografia o piuttosto di impersona qualche personaggio. Per svagarsi non c’è di meglio.

Ma se c’è anche un’altra cosa per la quale TikTok è ormai un social famigerato è perché spesso i video svolti da coloro che conosciamo ormai come tiktokers sono accompagnati da vere e proprie hit. E’ davvero facilissimo riconoscere una canzone di TikTok: probabilmente è un vero e proprio tormentone e dopo averla ascoltata un paio di volte non riesci più a togliertela dalla testa.

Qual è il segreto, vi chiederete voi? Semplice, perchè spesso le canzoni su TikTok accompagnano le cosiddette popular dance challenge, sfide in cui si balla un pezzetto di un brano con una determinata corografia che tutti devono ripetere.

Siete pronti a scoprire quali sono le canzoni più popolari del famoso social network? Allora questo è l’articolo che fa per voi!

Savage – Megan Thee Stallion

Megan The Stallion è considerata la nuova regina del rap: da Tiktok non poteva certo mancare la sua Savage, che con il suo ritmo deciso ci fa ballare anche se non vogliamo. I’m a savage…classy, bougie, ratchet!

Nonstop – Drake

Nonstop è l’ennesimo singolo estratto dal quinto album di Drake, Scorpion. La canzone accompagna una delle challenge più divertenti degli ultimi tempi: si balla in coppia, e quando la canzone pronuncia le parole “I just flipped the switch” la coppia deve invertire i propri ruoli. L’hanno fatta in moltissimi, tra cui anche Chiara Ferragni e Fedez.

Don’t start now – Dua Lipa

Quando si tratta di ballare, non si può fare a meno di Dua Lipa, e la sua Don’t start now è una tra le canzoni più ballate e ascoltate su TikTok.

Boss Bitch – Doja Cat

Il primo brano che ha reso la nostra Doja Cat davvero famosa e che abbiamo sentito nel film Birds of Pray: stiamo parlando di Boss Bitch, naturalmente, che su Tikto ha spopolato!

No idea – Don Toliver

Un brano dai toni tranquilli e soavi che non potete fare a meno di adorare e ballare. Don Toliver ci rilassa con la sua No idea, con un ritmo che non possiamo fare a meno di trovare irresistibile.

Dance Monkey – Tones and I

Danke Monkey dei Tones and I è stato un successo intramontabile: non poteva mancare dalla rosa dei brani che fa più successo su TikTok. Le coreografie sviluppate sul brano sono a dir poco esilaranti!

U Can’t Touch This – MC Hammer

Una vera e propria pietra miliare, U can’t touch this di MC Hammer si presta perfettamente a coreografie divertenti e spassose.

Cannibal – Kesha

Anche Cannibal, brano di Kesha tratto direttamente dal suo primo EP del 2010 dal ritmo irresistibile, è super ballato sul social.

Say So – Doja Cat

Non poteva di certo mancare l’ultimo successo di Doja Cat, Say So, perfetto per la radio ma anche per improvvisarci sopra qualche coreografia.

Savage Love – Jason Derulo

“Savage Love” di Jason Derulo è una canzone che vi farà venire il sorriso anche se non vorrete. A cimentarsi nella coreografia ci hanno pensato moltissime star, tra cui Jennifer Lopez, Jessica Alba, Lizzo e Jimmy Fellon: per questo l’artista ha deciso di riproporre un video ufficiale TikTok edition.

All around the world – ATC

Su uno dei brani più iconici è nata una delle challenge più assurde e divertenti: All around the world degli ATC (rivisitata per TikTok e resa leggermente più veloce) ha visto scatenarsi moltissimi ragazzi in tutto il mondo che si sono cimentati in una coreografia incredibile e che rimarrà nella storia del social.

Una raccolta dei video TikTok più famosi con la canzone All around the World

Death Bed – Powfu

Nonostante il titolo non suggerisca qualcosa di molto allegro la challenge legata al brano Death Bed di Powfu è in realtà molto positiva: la “Today I tried to kiss my bestfriend”, grazie alla quale molti Tiktokers hanno provato a baciare i propri migliori amici per vedere la loro reazione…naturalmente i risultati sono stati diversi, ma i video che sono nati sono tutti molto dolci.

Banana – Conkarah

Un ritmo di cui non ci si stanca mai: Banana di Conkarah feat. Shaggy è quel brano che piace proprio a tutti, grandi e piccini.

Rain on Me – Lady Gaga feat. Ariana Grande

Anche la nuova canzone di Lady Gaga e Ariana Grande, Rain On Me, va forte sul social TikTok: spesso i video coinvolgono pioggia e coreografie mozzafiato. Imitare le due cantanti non è mai stato più bello!

E voi avete Tiktok? Vi siete cimentati in una delle simpatiche dance challenge? Fatemi sapere nei commenti!