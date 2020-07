La notizia della scomparsa di Naya Rivera ha tenuto tutti con il fiato sospeso per cinque giorni. L’attrice aveva deciso di trascorrere una giornata presso il Lago Piru, in California, insieme al figlio Josey. Il bambino, di soli 4 anni, è stato ritrovato da solo con indosso un salvagente a bordo della barca affittata dai due, senza più alcuna traccia della madre.

Nella serata di ieri lo sceriffo di Ventura, William Ayub, dopo aver annunciato il ritrovamento di un corpo nei pressi del lago ha confermato ciò che si temeva. Lo sceriffo ha dichiarato come le condizioni del corpo non facciano pensare al suicidio ma bensì a un terribile incidente. Sembra infatti, secondo quanto raccontato dal piccolo Josey, che entrambi stessero nuotando nel lago quando all’improvviso il bambino si è sentito spingere sulla barca che si stava allontanando probabilmente a causa di una corrente. Voltandosi non ha più ritrovato la madre che pare quindi, conscia del pericolo, abbia usato le sue ultime forze per rimettere a bordo il figlio.

La notizia della morte dell’attrice, conosciuta soprattutto per il ruolo di Santana Lopez nella serie televisiva “Glee”, ha sconvolto milioni di persone. I suoi fan e tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzare il suo talento hanno deciso di omaggiarla spendendo parole e condividendo le sue esibizioni sui social media. Numerosi colleghi e amici di Naya hanno condiviso parole di apprezzamento nei suoi confronti, oltre che di grande tristezza per la perdita. In particolare alcuni componenti del cast di “Glee” hanno emozionato il pubblico con i loro ricordi.

“Mi ha sempre commosso il modo in cui Naya si prendeva cura della sua famiglia e come fosse sempre disponibile per i suoi amici. Ero così grato per la sua amicizia” scrive Darren Criss, “Ora che sono qui, con l’incapacità di credere a quello che è accaduto, il suo ricordo riesce ugualmente a farmi sorridere. Perchè questo era il dono di Naya e che non svanirà mai”.

“Come si fa a riassumere tutto l’amore e il rispetto per qualcuno in un singolo post? Come si fa a riassumere un decennio di amicizia e risate, solo con le parole? […] Il suo essere brillante e il suo umorismo erano imparagonabili. Il suo talento e la sua bellezza ti lasciavano senza parole. Non aveva paura di portare avanti la verità e di esporsi. Riusciva a rendere meravigliosa una pessima giornata. Naya era davvero unica”. Con queste parole ha voluto ricordare l’amica Chris Colfer.

“Splendevi sul palco e sullo schermo e diffondevi così tanto amore a porte chiuse. Sono stata abbastanza fortunata da poter condividere risate, martini e segreti con te. Non posso credere di aver dato per scontato che saresti sempre stata qui” scrive Jenna Ushkowitz, “Sei così amata. Meritavi il mondo, mi manchi già”.

“Faremo in modo di mantenere il tuo ricordo e il tuo spirito vivo così che Josey sappia che donna incredibile fossi”, queste le parole di Harry Shum Jr. mentre Demi Lovato ricorda l’importanza che il personaggio di Santana Lopez ha avuto nella comunità LGBTQ. “Custodirò per sempre nel cuore l’aver potuto interpretare la tua ragazza in Glee”, scrive la cantante.

Il 13 Luglio, per il cast della serie televisiva e i suoi fan, è da sette anni una data particolarmente delicata. Nel 2013 proprio in questo giorno scomparve infatti Cory Monteith. A entrambi rende omaggio Lea Michele condividendo alcune immagini, mentre Kevin McHale, nel suo lungo messaggio, ricorda come abbia appreso la notizia di Cory proprio insieme a Naya.

“Una settimana fa parlavamo di fare una scappata alle Hawaii, tutto questo non ha senso e so che non lo avrà mai”, scrive. “Sono grato per tutti i modi attraverso i quali mi ha reso una persona migliore. Mi ha insegnato come difendere me stesso e come espormi per le cose e per le persone che sono importanti per me. […] Per avere un corpo così piccolo Naya aveva una presenza gigantesca, un vuoto che ora sentiremo tutti noi che la conoscevamo personalmente e milioni di voi che l’hanno amata attraverso il televisore. Ti voglio bene, Bee”.

Alcuni di loro, proprio nella giornata di ieri, si erano recati al Lago Piru per sostenere la famiglia e unirsi simbolicamente per ricordare Naya. La foto diffusa dalla ABC ha fatto il giro del web.