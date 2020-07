Una grande notizia per tutti gli appassionati di Twin Peaks: è in arrivo un documentario dedicato alla vera storia che ha ispirato la trama della serie tv degli anni ’90, che ci farà conoscere tutti i dettagli del macabro omicidio ancora oggi rimasto irrisolto.

Il progetto vedrà la luce per il 2021 con il titolo Blonde, Beautiful and Dead: The Murder Mistery That Inspired Twin Peaks, e segue le vicende narrate nell’omonimo libro i cui diritti sono stati acquistati da Amazon Publishing, cosa che ci fa credere che il film arriverà sicuramente su Prime Video.

L’omicidio che ha ispirato Twin Peaks in un documentario

Il vero omicidio che ha ispirato la tragica storia di Laura Palmer risale al 1908, quando la giovane Hazel Drew (questo il nome della vittima) venne trovata morta nella piccola cittadina di Sand Lake.

Le circostanze dell’assassinio sono tutt’ora misteriose e inspiegabili, e in tutti questi anni infatti non è stata mai trovata una risposta definitiva ai dubbi. Tra i sospettati di omicidio figurava lo zio della vittima e diversi altri abitanti di Sand Lake.

Della giovane Hazel Drew, dalla maggior parte delle persone conosciuta come la classica ragazza acqua e sapone, venne fuori la storia di una vita molto più dissoluta e piena di segreti di quanto lasciasse intendere.

Ecco quindi tutti gli ingredienti che hanno posto le basi per la trama di Twin Peaks, miste all’alone di mistero ed inquietudine che circonda ogni storia macabra senza risoluzioni di alcun tipo.

Per anni, nella piccola cittadina di Sand Lake, si è continuato a credere che lo spirito di Hazel Drew continuasse ad infestare i boschi con la sua anima in pena, e molti lo credono ancora, anche incoraggiati dalla storia raccontata poi in Twin Peaks e dal grande successo che ne è derivato.

Per il momento non sappiamo altro riguardo al documentario, ma speriamo presto di conoscere altri dettagli.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua al riguardo.