Il Carpool Karaoke di Ariana Grande arriverà domani, mercoledì, ma la cantante ha fatto una rapida apparizione ieri sera da James Corden nel suo “The Late Late Show” per partecipare ad uno sketch a tema “Titanic“.

Lo sketch consisteva nel ricreare la storia d’amore di Jack e Rose usando 13 canzoni, di cui solo una apparteneva alla colonna sonora ufficiale del Titanic.

Queste sono le canzoni che Ariana e James Corden hanno cantato in ordine:

Come Sail Away – Styx,

Rich Girl – Hall & Oates,

The Way I Are – Timbaland,

Learn To Fly – Foo Fighters,

Just Dance – Lady, Gaga,

Steal My Girl – One Direction,

Shape of You – Ed Sheeran,

Ride Wit Me – Nelly,

Ice Ice Baby – Vanilla Ice,

Timber – Pitbull ft. Ke$ha,



Never Gonna Give You Up – Rick Astley,

Bye Bye Bye – NSYNC,

My Heart Will Go On – Celine Dion.

Davvero interessante questo episodio dello show perché vedere Ariana Grande eseguire brani di successo come questi è sempre un piacere. Più che una storia d’amore del Titanic si tratta di una bella rappresentazioni di cover.

L’unica canzone appartenente alla colonna sonora di Titanic, seppur magnifica, èMy Heart Will Go On di Celine Dion.

Bravo a James Corden per aver avuto questa idea e brava ad Ariana per aver accettato di prestare la sua voce per questo sketch.

Qual è la cover che vi è piaciuta di più? Io voto The Way I Are di Timbaland eKeri Hilson.